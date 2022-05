USA: Prezydent Biden wystosował do Kongresu listy w sprawie przystąpienia Finlandii i Szwecji do NATO

Prezydent Joe Biden wystosował w czwartek oddzielne listy do niektórych komisji kongresowych w sprawie przystąpienia Finlandii i Szwecji do Paktu Północnoatlantyckiego. Zauważył, że stosowne raporty są wzorowane na tych z 1998 r., gdy procedowana była akcesja do NATO Polski, Węgier i Czech.

W korespondencji do przewodniczących kongresowych komisji amerykański przywódca stwierdził, że przedstawia raporty dotyczące przyjęcia do NATO obu krajów. Podkreślił, że zostały przygotowane zgodnie z artykułem 3(2)(E) "Uchwały o udzieleniu porady i zgody na ratyfikację Protokołów do Traktatu Północnoatlantyckiego z 1949 roku w sprawie przystąpienia Polski, Węgier i Republiki Czeskiej z dnia 30 kwietnia 1998 roku".

Jak akcentował Biden w czwartkowym wystąpieniu w Białym Domu w obecności premier Szwecji Magdaleny Andersson i prezydenta Finlandii Sauliego Niinisto NATO udowodniło, że jest "niezastąpionym sojuszem, który dba o to, by Europa była cała, wolna i żyła w pokoju". Jego zdaniem obecnie jest potrzebne bardziej niż kiedykolwiek, a Finlandia i Szwecja spełniają kryteria niezbędne do integracji z Paktem Północnoatlantyckim.

"Posiadanie dwóch nowych członków NATO na Dalekiej Północy zwiększy bezpieczeństwo naszego sojuszu i pogłębi naszą współpracę w dziedzinie bezpieczeństwa" - argumentował Biden.

Z Nowego Jorku Andrzej Dobrowolski