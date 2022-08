USA: Prezydent Biden z rodziną na wakacjach w Karolinie Południowej

Prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden przyleciał do Karoliny Południowej, gdzie spędzi wraz z rodziną wakacje, które potrwają co najmniej tydzień - poinformowała w czwartek agencja Associated Press.

Biden przybył do miasta Kiawah Island, gdzie zatrzyma się w domu swojego przyjaciela. Urlop spędzać będzie w towarzystwie żony Jill, syna Huntera, synowej Melissy Cohen oraz wnuka Beau.

Biały Dom nie odpowiedział na pytania dziennikarzy o szczegóły dotyczące harmonogramu wakacji Bidena, jego zajęć oraz tego, kiedy planuje wrócić do Waszyngtonu.

W 2021 roku plany wakacyjne Bidena zostały przekreślone przez kalendarz legislacyjny Waszyngtonu, wzrost zachorowań na Covid-19 i chaotyczne wycofywanie sił amerykańskich z Afganistanu.

Letnie wakacje to prezydencka tradycja. George W. Bush często spędzał sierpień na karczowaniu zarośli w niemal 40-stopniowym upale na swoim ranczu w Teksasie. Barack Obama grał w golfa na wyspie Martha's Vineyard w Massachusetts. Donald Trump spędzał urlop w prywatnym klubie golfowym w New Jersey.

Biały Dom wielokrotnie podkreślał, że prezydent nigdy nie jest wolny od obowiązków związanych z pracą i że będzie w stałym kontakcie z doradcami, a także będzie przyjmował codzienne raporty dotyczące bezpieczeństwa narodowego.

Zdarzało się, że prezydenci musieli podejmować ważne decyzje podczas urlopu, jak na przykład w przypadku Busha młodszego, gdy w 2005 roku huragan Katrina zalał Nowy Orlean. Z kolei Clinton z Martha's Vineyard nakazał przeprowadzenie nalotów na terrorystów z Al-Kaidy w odpowiedzi na zamachy bombowe na amerykańskie ambasady w Kenii i Tanzanii. Natomiast Bush senior podczas urlopu zaplanował odpowiedź USA na inwazję Saddama Husajna na Kuwejt w 1990 roku.