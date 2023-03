USA: Prezydent Biden zapowiedział przeznaczenie 9,5 mld dolarów na promocję demokracji

W ciągu najbliższych trzech lat moja administracja zamierza przeznaczyć 9,5 mld dolarów na promocję demokracji na całym świecie - powiedział w środę prezydent USA Joe Biden podczas organizowanego przez Biały Dom Szczytu dla Demokracji.

tym linkiem. Trwa rejestracja uczestników na nasz tegoroczny Europejski Kongres Gospodarczy. Zapraszamy! Udział możecie potwierdzić pod

Amerykański prezydent zapowiedział w swoim wystąpieniu, że planuje przeznaczyć 690 mln USD w ramach prezydenckiej inicjatywy na projekty związane ze zwalczaniem korupcji, wspieraniem reform i wolnych mediów, zaś w ciągu trzech lat ogólna kwota państwowych środków wydawanych na promocję demokracji ma wynieść 9,5 mld.

"Jednym z kluczowych obszarów, na których zamierzamy się skupić jest zapewnienie, że technologie jakie rozwijamy są używane, by promować demokratyczne rządy, a nie by je podważać" - powiedział Biden, wskazując na ogłoszoną wcześniej decyzję o zakazie stosowania przez rządowe agencje komercyjnych programów szpiegowskich. Jak zaznaczył, oprogramowanie to - takie jak izraelski Pegasus - było używane do inwigilacji dziennikarzy, dysydentów i opozycjonistów na całym świecie, a także ponad 50 urzędników USA.

"Dolary amerykańskich podatników nie powinny wspierać firm, które są gotowe sprzedawać swoje produkty, by umożliwiać łamanie praw człowieka" - oświadczył Biden, wzywając innych uczestników szczytu do podobnych działań.

Prezydent USA jest jednym ze 121 przywódców uczestniczących w drugiej edycji szczytu. W tym roku odbywa się on w formule hybrydowej i jest współorganizowany przez Holandię, Koreę Południową, Zambię i Kostarykę. W porównaniu do imprezy z grudnia 2021 roku do grona uczestników dołączyło osiem nowych państw, ale wciąż zaproszenia nie otrzymali sojusznicy USA tacy jak Turcja, Węgry, Arabia Saudyjska czy Egipt. W środę swoje wystąpienie wygłosił prezydent RP Andrzej Duda.

Oprócz przywódców państw w szczycie biorą udział przedstawiciele społeczeństwa obywatelskiego, władz lokalnych i działacze demokratyczni, w tym liderka białoruskiej opozycji Swiatłana Cichanouska. W środę ogłoszono, że kolejny szczyt zostanie zorganizowany w Korei Płd.

Z Waszyngtonu Oskar Górzyński