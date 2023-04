USA: Prezydent Biden zapowiedział, że wkrótce ogłosi swoją kandydaturę w wyborach

Prezydent USA Joe Biden zapowiedział, że wkrótce ogłosi swój start w wyborach 2024 r. Według doniesień, ma to się stać już we wtorek.

"Mówiłem wam, że planuję kandydować. Wkrótce powiem wam, kiedy" - powiedział Biden, pytany przed Białym Domem przez dziennikarzy.

Według doniesień mediów m.in. CNN Biden oficjalnie ogłosi, że będzie ubiegać się o reelekcję we wtorek - za pomocą nagrania wideo - cztery lata po tym, jak ogłosił swoją kandydaturę w poprzednich wyborach. Przyszłoroczne wybory prezydenckie odbędą się 5 listopada.

Według opublikowanego w niedzielę sondażu NBC News 70 proc. Amerykanów, w tym 51 proc. wyborców Demokratów nie chce, by Biden startował w wyborach. Większość (60 proc.) nie chce też, by jego konkurentem był były prezydent Donald Trump. Mimo to, Biden nie ma dotąd poważnego kontrkandydata, zaś Trump góruje w sondażach nad swoimi rywalami, w tym gubernatorem Florydy Ronem DeSantisem.