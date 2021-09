USA: Prezydent Duda spotkał się z prezydentem Brazylii Bolsonaro

Prezydent RP Andrzej Duda spotkał się we wtorek z prezydentem Brazylii Jairem Bolsonaro w siedzibie ONZ w Nowym Jorku. Było to pierwsze spotkanie głowy państwa podczas wizyty w USA z okazji 76. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ.

Jak poinformował sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta Jakub Kumoch, rozmowy dotyczyły "zwiększenia wymiany handlowej i ochronie inwestycji".

"Ponad 200-milionowa Brazylia to nasz najpotężniejszy partner na półkuli południowej" - oznajmił minister na Twitterze.

Tłumacząc przed spotkaniem cel rozmów, Kumoch stwierdził, że "Brazylia jest jednym z największych państw świata, więc spotykanie się z partnerem tak istotnym, z którym prezydent już się widział w Davos, jest czymś naturalnym".

Bolsonaro będzie pierwszym mówcą podczas debaty generalnej Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Jest też jedynym przybyłym do Nowego Jorku liderem, który otwarcie deklaruje, że nie jest zaszczepiony przeciwko Covid-19. Jak twierdził, ma on doskonałą odporność ze względu na przebytą w ubiegłym roku chorobę. W poniedziałek media doniosły, że wirusa wykryto u jednego z członków brazylijskiej delegacji, choć nie zakłóciło to dyplomatycznych planów prezydenta, który jeszcze w poniedziałek spotkał się z brytyjskim premierem Borisem Johnsonem.

Spotkanie z Bolsonaro jest pierwszym punktem wizyty prezydenta Dudy w Nowym Jorku. Jeszcze dziś spotka się także z przywódcami Mongolii, Turcji, Ukrainy, Gruzji i Mołdawii oraz wystąpi podczas debaty liderów Zgromadzenia Ogólnego ONZ.

Z Nowego Jorku Oskar Górzyński