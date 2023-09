USA: Prezydent Duda: wierzę, że Polska będzie miała drugą lub trzecią armię w Europie

Wierzę, że Polska będzie wkrótce miała drugą lub trzecią najsilniejszą armię w Europie - powiedział w niedzielę prezydent RP Andrzej Duda podczas spotkania z Polonią w Nowym Jorku. Przyznał jednocześnie, że sytuacja Polski wyglądałaby dużo inaczej, gdyby Polonia nie wywalczyła akcesji Polski do NATO.

"Pokazujemy, że Polska to państwo nie tylko które bierze, które otrzymuje różne formy wsparcia, wsparcia militarnego, ale to jest państwo, które również oferuje bezpieczeństwo. To także jest nasze staranie dzisiaj w Polsce, żeby Amerykanie wiedzieli, że Polacy nie są tylko biorcami bezpieczeństwa (...). Czynimy wiele, by nasi sojusznicy wiedzieli, że Polska jest państwem poważnym, ale i sojusznikiem, z którym trzeba się liczyć" - oświadczył Duda.

Dodał, że ambicją władz i nakładów na obronę Polski jest, by miała ona drugą lub trzecią najsilniejszą armię w Europie i zaznaczył, że wierzy, że się to uda.

"Czynimy to po to, by polski żołnierz nie musiał walczyć. Mówię to po to, by was zachęcić, żebyście wracali" - powiedział prezydent. Przyznał jednocześnie, że sytuacja Polski wyglądałaby zupełnie inaczej, gdyby - dzięki działaniom Polonii - nie należała do NATO.