USA: Prezydent Duda wziął udział w mszy świętej w intencji św. Jana Pawła II

Prezydent RP Andrzej Duda wziął w niedzielę udział w odprawionej w katedrze św. Patryka w Nowym Jorku mszy świętej w intencji św. Jana Pawła II. Był to pierwszy punkt wizyty prezydenta w Nowym Jorku z okazji 86. Parady Pułaskiego.

Prowadzący nabożeństwo biskup pomocniczy Nowego Jorku Edmund Whalen witając polskiego prezydenta i przedstawicieli Polonii, zwrócił uwagę na chrześcijański przykład, jaki dali Polacy swoją postawą wobec uchodźców z Ukrainy.

"W tym mieście imigrantów witamy i jesteśmy wdzięczni narodowi polskiemu, za to co zrobili dla ukraińskich uchodźców, za przyjęcie ich nie do programu dla uchodźców, ale do swoich domów i serc. Pokazaliście nam wielki przykład (...) to właśnie oznacza bycie katolikiem" - powiedział biskup pomocniczy Nowego Jorku Edmund Whalen. Jak dodał, jest to postawa do której wzywał Jan Paweł II, apelując "nie lękajcie się, otwórzcie drzwi Chrystusowi".

Wspominał też Jana Pawła II w nowojorskiej katedrze i chaos, który zapanował, kiedy wbrew planowi, papież po mszy wyszedł z katedry na Piątą Aleję i spotkał się z wiernymi i nowojorskimi policjantami. Powiedział potem nowojorskim hierarchom że "wyszedł na spacer i gadał z gliniarzami".

"Do tego jesteśmy wzywani: by pójść na taki spacer" - mówił bp Whalen z ambony.

Zaapelował też zarówno do polskich, jak i innych imigrantów, by zachowywali swoje tradycje i tożsamość oraz przekazywali te tradycje kolejnym pokoleniom.

"To właśnie to, co uczyniło Amerykę wielką. I to jedyny sposób, by ten wspaniały kraj mógł trwać" - powiedział.

Obok Whalena mszę koncelebrowali biskup pomocniczy Brooklynu Witold Mroziewski i biskup Janusz Stepnowski. Poza prezydentem Dudą w nabożeństwie udział wzięli m.in. minister kultury i dziedzictwa narodowego prof. Piotr Gliński i ambasador RP w Waszyngtonie Marek Magierowski.

Wkrótce po mszy rozpocznie się coroczna Parada Pułaskiego, która przejdzie nowojorską Piątą Aleją. Andrzej Duda będzie pierwszym urzędującym prezydentem RP, który weźmie udział w tym organizowanym corocznie od 1937 r. wydarzeniu.