USA: Prezydent Indonezji zaapelował do prezydenta Bidena, by doprowadził do zawieszenia broni w Gazie

Prezydent Indonezji Joko Widodo zaapelował w poniedziałek podczas spotkania z prezydentem USA Joe Bidenem w Białym Domu, by robił więcej na rzecz zawieszenia broni w Gazie. Jak stwierdził, jest to konieczne "dla dobra ludzkości".

"Indonezja apeluje do Stanów Zjednoczonych, by robiły więcej, by zakończyć zbrodnie w Gazie. Zawieszenie broni jest koniecznością dla dobra ludzkości" - powiedział Widodo na początku spotkania z amerykańskim prezydentem w Gabinecie Owalnym. Biden nie odniósł się do jego słów, podkreślił jedynie wagę relacji z Indonezją w kontekście bezpieczeństwa w regionie Indo-Pacyfiku oraz walki ze zmianą klimatu.

Podczas poniedziałkowego spotkania w przeddzień szczytu APEC (Współpracy Gospodarczej Azji i Pacyfiku) w San Francisco obaj liderzy mają formalnie podnieść rangę relacji dwustronnych do najwyższego poziomu "kompleksowego strategicznego partnerstwa".

Indonezyjski prezydent jest przywódcą największego kraju muzułmańskiego na świecie i określa sytuację w Gazie mianem humanitarnej katastrofy. Jak mówił przed spotkaniem doradca prezydenta Bidena Jake Sullivan, stanowisko Widodo co do wojny jest dobrze znane, podobnie jak stanowisko Bidena, jednak nie powinno ono wpłynąć na relacje z Dżakartą.

Z Waszyngtonu Oskar Górzyński