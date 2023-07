USA: Prezydent publicznie przyznał się do siódmego wnuka

Prezydent USA Joe Biden w piątek w oświadczeniu dla magazynu "People" po raz pierwszy publicznie przyznał się do siódmego wnuka.

Chodzi o 4-letnią Navy. Dziewczynka jest córką syna Bidena, Huntera, z relacji z Lunden Roberts z Arkansas - podaje agencja AP.

"To nie jest kwestia polityczna, to sprawa rodzinna. Jill (żona prezydenta Bidena) i ja chcemy tylko tego, co najlepsze dla wszystkich naszych wnuków, w tym Navy" - powiedział Biden, cytowany przez magazyn "People".

Ojcostwo Huntera Bidena zostało ustalone przy pomocy testów DNA po tym, jak Roberts pozwała go o alimenty. Obie strony niedawno rozstrzygnęły zaległe kwestie prawne.

W przeszłości niektórzy Republikanie i Demokraci krytykowali Bidena za to, że nie przyznawał się oficjalnie do swojej wnuczki.