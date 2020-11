USA: Prezydent Trump bez wystąpienia publicznego

Przywódca USA Donald TRump w środę, dzień po wyborach prezydenckich, nie wystąpił publicznie. Napływające ze stanów wyniki głosowania przedstawiają się dla niego niekorzystnie.

Kandydat Demokratów Joe Biden po wygranych w Michigan i Wisconsin ma już zapewnione 257 głosów elektorskich i do prezydentury potrzebuje jeszcze 13. A prowadzi w głosowaniu w Arizonie (11 głosów elektorskich) i Nevadzie (6). Szanse na wyborczą wygraną ma także w Pensylwanii (20) oraz Georgii (16).

W ostatnim z tych stanów w środę wieczorem czasu lokalnego sztab prezydenta złożył pozew o wstrzymanie liczenia głosów. Wcześniej podobne kroki podjął w Pensylwanii oraz Michigan.

W nocy z wtorku na środę prezydent mówił w Białym Domu o oszustwie wyborczym i zapowiadał, że zwróci się do Sądu Najwyższego. Powiedział także, że "głosowanie powinno się zakończyć". Komentatorzy interpretowali te słowa jako wezwanie do wstrzymania liczenia głosów, do czego prezydent nie ma władzy.

W środę Trump nie wystąpił publicznie.

Pod Białym Domem w środę wieczór zgromadziło się kilkaset osob. Przeciwnicy prezydenta przynoszą potępiające go transparenty, niektórzy tańczą do muzyki puszczanej z przenośnych głośników. Nie dochodzi do incydentów.

Sympatycy prezydenta otrzymują w środę na swoje telefony komórkowe SMS-y od sztabu wzywające do wsparcia finansowego, w których oskarża się Demokratów o próbę "skradzenia wyborów". "Nie możemy pozwolić lewicowcom podważać wyborów. Prezydent potrzebuje swoich najzagorzalszych i najbardziej lojalnych obrońców, by powstali i odpowiedzieli na atak" - czytamy na stronie internetowej kampanii Republikanina.