USA: Prezydent Turcji: ufam Rosji w tym samym stopniu, co Zachodowi

Prezydent Turcji Recep Tayyip Erdogan wyznał w wywiadzie dla amerykańskiej telewizji publicznej PBS, że "ufa Rosji w tym samym stopniu, co Zachodowi", a Władimir Putin "chce zakończyć wojnę (z Ukrainą) tak szybko, jak to możliwe" - relacjonuje we wtorek Associated Press.

Erdogan, który bierze udział w debacie generalnej na sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ w Nowym Jorku, oznajmił w wywiadzie przeprowadzonym w poniedziałek wieczorem, że "Rosja jest w takim samym stopniu wiarygodna jak Zachód", a on nie ma powodu, by nie ufać Rosjanom.

"Przez ostatnie 50 lat czekaliśmy na progu Unii Europejskiej i w tej chwili ufam Rosji tak samo jak Zachodowi" - dodał. Podkreślił jednak, że uważa, iż należy "ożywić proces akcesji Turcji do UE".

Turcja i Węgry to jedyne kraje NATO, które nie ratyfikowały przyjęcia Szwecji do NATO. W wywiadzie dla PBS Erdogan podkreślił, że decyzja w tej sprawie leży w gestii tureckich deputowanych i "jeśli parlament nie podejmie pozytywnej decyzji (...), to nie będzie można już nic zrobić" - dodał.

O rosyjskiej inwazji na Ukrainę Erdogan powiedział, że "jasne jest, iż wojna ta potrwa długo", ale rosyjski Putin "chce zakończyć tę wojnę tak szybko, jak to możliwe".