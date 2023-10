USA: Prezydent wezwał do szybkiego wyboru nowego spikera Izby Reprezentantów

Prezydent USA Joe Biden wezwał we wtorek do szybkiego wyboru spikera Izby Reprezentantów po tym, jak po głosowaniu w Izbie, funkcji tej został pozbawiony Kevin McCarthy.

"Ponieważ pilne wyzwania naszego kraju nie mogą czekać, prezydent ma nadzieję, że Izba szybko wybierze nowego spikera" - zaznaczyła w komunikacie rzeczniczka Białego Domu Karine Jean-Pierre.

Za usunięciem McCarthy'ego na wniosek garstki Republikanów ze skrajnej prawicy zagłosowało 216 kongresmenów przy 210 głosach przeciwko. Za opowiedzieli się wszyscy obecni politycy Demokratów oraz ośmiu republikańskich "rebeliantów".

Jest to pierwsza w historii udana próba pozbawienia spikera jego funkcji w historii amerykańskiego Kongresu. W rezultacie głosowania urząd tymczasowo obejmie wskazany przez McCarthy'ego kongresmen Patrick McHenry, jeden z czołowych sojuszników usuniętego spikera. W efekcie jednak ma on ograniczone uprawnienia, a prace Izby ulegną paraliżowi do czasu wybrania nowego przewodniczącego.

McCarthy po usunięciu ze stanowiska w odpowiedzi na pytania dziennikarzy mówił, że w swoim piastowaniu urzędu "niczego by nie zmienił". Powiedział także, że nie będzie po raz kolejny ubiegał się o posadę spikera Izby Reprezentantów.