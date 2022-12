USA: Prezydent Zełenski w Kongresie: wasze pieniądze to nie dobroczynność, to inwestycja w globalne bezpieczeństwo

Wasze pieniądze to nie dobroczynność, to inwestycja w globalne bezpieczeństwo i demokrację - przekonywał w czwartek prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski w przemówieniu przed połączonymi izbami Kongresu. Zełenski apelował o więcej broni dla Ukrainy i argumentował, że jeśli Rosja nie zostanie powstrzymana, nie skończy na Ukrainie.

"Dziękuję za finansową pomoc, którą już nam dostarczyliście i tę, którą będziecie skłonni zatwierdzić. Wasze pieniądze to nie dobroczynność, to inwestycja w globalne bezpieczeństwo i demokrację, którą zajmiemy się w najbardziej odpowiedzialny sposób" - powiedział Zełenski, przekonując że agresja przeciwko Ukrainie jest sprawą całego świata, wskazując m.in. na sojusz Rosji i Iranu.

"Jeden terrorysta znalazł drugiego. To tylko kwestia czasu, kiedy uderzą przeciwko waszym innym sojusznikom, jeśli ich nie powstrzymamy. Musimy to zrobić" - nawoływał Zełenski. Argumentował też, że Amerykanie nie muszą wysyłać swoich żołnierzy na tę wojnę, bo ukraińscy żołnierze znakomicie sobie poradzą, obsługując amerykańskie samoloty. Apelował przy tym, że Ukraina potrzebuje więcej artylerii, by wypchnąć Rosję z Donbasu.