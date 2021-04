USA: Proces ws. zabójstwa Floyda: "użycie siły uzasadnione i zgodne z rozsądkiem"

We wtorek w Minneapolis podczas procesu ws. zabójstwa George’a Floyda przez policjanta Dereka Chauvina zeznawali świadkowie obrony. Jeden z nich powiedział, że były funkcjonariusz używał siły w sposób "uzasadniony i zgodny z rozsądkiem".

"Czułem, że Derek Chauvin działał w sposób uzasadniony i obiektywnie rozsądny, postępując zgodnie z polityką Departamentu Policji Minneapolis i aktualnymi standardami egzekwowania prawa" - mówił prywatny konsultant ds. użycia siły przez organy ścigania Barry Brodd.

Jak dodał, łatwo jest osądzać postępowanie funkcjonariusza z daleka. Znacznie trudniej - postawić się w jego sytuacji i przybliżyć sobie jego strach.

Zeznanie eksperta stoi w sprzeczności z wcześniejszymi ocenami, jakie dawali świadkowie oskarżenia, w tym - szef policji w Minneapolis. Nie znalazł on żadnego usprawiedliwienia dla faktu, że Chauvin przyciskał przez ponad 9 minut kolanem szyję Floyda obezwładnionego, skutego i leżącego twarzą do ziemi.

Prokurator Steve Schleicher, zakwestionował opinię Brodda o usprawiedliwionym użyciu siły przez byłego policjanta. Wzięty w krzyżowy ogień pytań, ekspert przyznał, iż Chauvin uciskał kolanem szyję Floyda nawet po tym, jak mężczyzna zaprzestał oporu.

Prokuratorzy przypisują policji przyczynienie się do śmierci Afroamerykanina 25 maja minionego roku. Wywołało to falę protestów w USA i na całym świecie.

Główny adwokat Chauvina, Eric Nelson z swoim zespołem, powołał świadków mających także uwiarygodnić argumenty obrony m.in., że śmierć Floyda była rezultatem przedawkowania przez niego narkotyków, a nie uduszeniem z braku tlenu.

"Shawanda Hill była w SUV Floyda razem z nim przed sklepem spożywczym, gdzie rzekomo zapłacił za papierosy fałszywym banknotem 20-dolarowym. Zeznała, że wkrótce zasnął i kilka razy próbowała go obudzić z niewielkim skutkiem. Jej zeznania wzmocniły twierdzenie obrony, że Floyd był pod wpływem środków odurzających podczas zakończonej jego śmiercią interakcji z policją" - pisze Reuters.

Świadkiem obrony była też Michelle Moseng, emerytowana sanitariuszka z zespołu ratownictwa medycznego Hennepin County Medical Center. Powiedziała sędziom przysięgłym, że na komisariacie przyznał się on do przyjmowania opioidów, ponieważ "był od nich uzależniony".

"Trudno było go zbadać. Był zdenerwowany i zdezorientowany" - powiedziała.

We wtorek zeznawał też inny świadek powołany przez Erica Nelsona, obrońcę Chauvina. Chodzi o funkcjonariusza policji w Minneapolis Park, Petera Changa. Zeznał on, że kiedy przybył na miejsce zdarzenia, obawiał się o bezpieczeństwo obecnych tam funkcjonariuszy policji.

"Był tłum (…) (a ludzie) byli bardzo agresywni w stosunku do policjantów" - oświadczył.

Obrona Chauvina argumentowała, że osoby, które obserwowały rozwój wydarzeń, zagrażały funkcjonariuszom. Jak sugerował Chang, tłum rozpraszał uwagę Chauvina.

W przypadku skazania Chauvinowi grozi do 40 lat więzienia za morderstwo drugiego stopnia, do 25 lat za morderstwo trzeciego stopnia i do 10 lat za zabójstwo drugiego stopnia. Może zostać skazany za wszystkie zarzuty, niektóre z nich lub żaden.

Były funkcjonariusz z Minneapolis nie przyznał się do zarzutów o morderstwo i zabójstwo.

Z Nowego Jorku Andrzej Dobrowolski