USA: Prokurator generalny Barr kwestionuje bezstronność FBI

Prokurator generalny USA William Barr oświadczył we wtorek, że nadal nie jest przekonany, iż FBI zachowywało bezstronność wszczynając w 2016 roku swe dochodzenie w sprawie domniemanego oddziaływania Rosji na kampanię wyborczą prezydenta Donalda Trumpa.

W swym pierwszym wywiadzie od czasu opublikowania raportu inspektora generalnego ministerstwa sprawiedliwości Michaela Horowitza zarzucającego FBI nieprawidłowości w staraniach o objęcie obserwacją byłego doradcy kampanii Trumpa - Cartera Page'a, Barr powiedział, że wciąż ma wątpliwości co do motywów, które skłoniły FBI do forsowania tego "bezpodstawnego" - jak je nazwał - śledztwa.

Ogłoszony w poniedziałek wewnętrzny raport przyznaje, że w sprawie tej FBI popełniło błędy, ale śledztwo wszczęto legalnie i pod służbowym nadzorem, a żadnych dowodów stronniczości nie znaleziono.

Jednak w wywiadzie dla NBC News Barr zakwestionował te ustalenia. Jak zaznaczył, rozpatrując zarzuty stronniczości Horowitz kierował się "łagodnymi" dla FBI kryteriami. Zasugerował też, że ostateczna ocena będzie możliwa dopiero po zakończeniu prowadzonego przez prokuratora federalnego Johna Durhama odrębnego dochodzenia, które ma wyjaśnić okoliczności rozpoczęcia śledztwa w sprawie wpływu Rosji na kampanię wyborczą Trumpa.

"Uważam, że naszym obywatelom mieszano przez trzy lata w głowach posługując się całkowicie załganą narracją, w znacznym stopniu nagłaśnianą i rozdymaną przez całkowicie nieodpowiedzialna prasę" - powiedział Barr.

"Uważam, że w tej sytuacji kwestia zaistnienia złej wiary jest nadal otwarta" - dodał.