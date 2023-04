USA: Prokuratura: sprawca wycieku dokumentów nadal stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego

Domniemany sprawca wycieku setek tajnych dokumentów rządowych Jack Teixeira wciąż może mieć dostęp do materiałów niejawnych i stanowi zagrożenie zarówno dla bezpieczeństwa narodowego, jak i swojej społeczności - wynika z dokumentów złożonych w sądzie przez prokuraturę. Śledczy twierdzą też, że w dyskusjach online żołnierz wyrażał chęć zabijania ludzi.

Uwagi te znalazły się w sądowym wniosku prokuratury o przedłużenie aresztu Teixeiry do czasu rozprawy sądowej. Śledczy argumentują, że zwolnienie Teixeiry za kaucją stanowiłoby zarówno zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego ze względu na ryzyko dalszego publikowania dokumentów, jak i bezpieczeństwa jego otoczenia z uwagi na jego ekstremizm.

Oskarżyciele piszą m.in., że Teixeira miał dostęp do znacznie większej liczby tajnych dokumentów, niż te, które dotąd wyciekły do internetu i że "natura materiałów, do jakich miał dostęp - nie wszystkie z których wyciekły publicznie - ma potencjał do spowodowania dodatkowych wyjątkowo poważnych szkód dla bezpieczeństwa narodowego USA".

W marcu br. Teixeira miał ogłosić, że nie będzie już publikował materiałów w internecie, ale oferował, że może dać streszczenie dokumentów tym, którzy go o to poproszą. W opinii śledczych, będąc na wolności, Teixeira byłby atrakcyjnym celem dla obcych służb, które mogłyby go wykorzystać i dać mu schronienie.

Według dokumentu, 21-latek miał zacząć dzielić się treścią tajnych dokumentów z członkami serwera w serwisie Discord od lutego 2022 r. i instruować członków grupy, by skasowali swoje wiadomości i nie mówili nic śledczym. W jego śmietniku znaleziono też zniszczony tablet, laptopa i konsolę.

Prokuratura zwraca też uwagę na rozmowy, które prowadził Teixeira z członkami grupy. Miał wyrażać w nich chęć "zabicia mnóstwa ludzi", by "wybić słabych na umyśle". Miał też snuć plany przekonwertowania minivana w "vana do zabójstw" i opisywać, jak chciałby strzelać do ludzi, których chciał zabić z karabinu z tyłu samochodu terenowego w "zatłoczonym miejskim lub podmiejskim środowisku". W internecie szukał również informacji o masakrach m.in. w Buffalo, Uvalde i Las Vegas.

"Mam nadzieję, ze ISIS (Państwo Islamskie) zrealizuje swój plan ataku i spowoduje masakrę na Mistrzostwach Świata" - mówił w jednej z wiadomości.

Teixeira miał także zostać zawieszony w szkole z powodu rozmów o "broni w szkole, koktajlach Mołotowa i rasistowskich groźbach". Zawieszenie to było powodem odrzucenia wniosków - które składał jeszcze jako nieletni - o kartę pozwalającą na zakup broni. Miał też mieć w swojej sypialni cały arsenał broni, w tym karabinów typu AR i Kałasznikow, a także bazookę.

Posiedzenie sądu w Bostonie w sprawie dalszego aresztu Teixeiry miało odbyć się 19 kwietnia, ale na wniosek obu stron zostało przełożone o dwa tygodnie. Żołnierzowi Gwardii Narodowej z Massachussetts grozi obecnie do 25 lat więzienia, choć śledczy sugerują, że ze względu na gromadzone przeciw niemu dowody, może otrzymać dodatkowe zarzuty, które zwiększą potencjalną karę.

Z Waszyngtonu Oskar Górzyński