USA: Prototypowa rakieta Starship eksplodowała po lądowaniu w Teksasie

Futurystyczny prototyp rakiety kosmicznej Starship eksplodował na teksańskim lądowisku w chwilę po tym, kiedy amerykańska firma kosmiczna SpaceX zaczęła już celebrować sukces ekspedycji. Także dwa poprzednie bezzałogowe loty testowe zakończyły się wybuchem.

Agencja AP podała, że testowany prototyp rakiety nośnej wylądował pionowo na powierzchni ziemi, co uznano za sukces, jednak w chwilę później doszło do tak silnej eksplozji, że rakieta została znowu wyrzucona w powietrze, po czym w płomieniach runęła na ziemię.

Eksplozja miała miejsce w zaledwie kilka minut po ogłoszeniu sukcesu przez SpaceX. Pełnowymiarowy prototyp statku kosmicznego, który według właściciela i dyrektora generalnego firmy SpaceX Elona Muska ma polecieć na Marsa, wzbił się w górę na ok. 10 km, wykonał obrót, a następnie opuszczał się nad Zatoką Meksykańską. Wyglądało na to, że wszystko przebiega zgodnie z planem.

"Lśniący statek w kształcie pocisku pozostał tym razem nienaruszony podczas lądowania, co skłoniło komentatora SpaceX Johna Inspruckera, zanim jeszcze zakończyła się transmisja internetowa z lądowania, do ogłoszenia sukcesu i stwierdzenia: +do trzech razy sztuka" - relacjonuje AP dodając, że właśnie wtedy pojazd kosmiczny eksplodował.

SpaceX nie wyjaśnił, co było przyczyną wybuchu. W swych publikacjach na Twitterze Musk starał się wskazywać na dobrą stronę eksperymentu. "Starship 10 wylądował w jednym kawałku!" - podkreślił.

Właściciel firmy chwalił też zespół współpracowników za świetną robotę.

"Pewnego dnia prawdziwą miarą sukcesu będzie to, że loty statkiem kosmicznym będą czymś na porządku dziennym" - dodał Musk, który planuje wysyłanie ludzi na Księżyc i Marsa. SpaceX zbudował dotąd ponad 10 prototypów rakiety Starship.

Associated Press przypomina, że ostatnie dwa prototypy osiągnęły podobną wysokość w grudniu minionego roku i w lutym, ale podczas lądowania eksplodowały. Każdy z trzech ostatnich lotów testowych trwał 6 i pół minuty.

W środę, jeszcze przed lądowaniem rakiety Starship w Teksasie, japoński miliarder Yusaku Maezawa ogłosił, że w 2023 r. zamierza odbyć prywatną podróż wokół Księżyca kosmicznym statkiem SpaceX i poszukuje ośmiu towarzyszy podróży, którzy zostaną wyłonieni w drodze konkursu.

Rozmowy z kandydatami na astronautów rozpoczną się 21 marca; na maj przewidziano badania lekarskie dla przyszłej załogi.

Z Nowego Jorku Andrzej Dobrowolski