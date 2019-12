USA: Przed Kongresem podzieleni Amerykanie spierają się o Trumpa (reportaż)

Kilkaset osób protestowało w środę przed Kongresem USA przeciwko prezydentowi Donaldowi Trumpowi, domagając się usunięcia go z urzędu. Polityczni przeciwnicy żywo dyskutowali nad oceną prezydenta; obie strony zgadały się jednak w jednym - USA są podzielone jak nigdy wcześniej.

Protest przed budynkiem Kongresu rozpoczął się o 9 rano (godz. 15 w Polsce), o tej samej porze ruszyła w Izbie Reprezentantów debata nad artykułami impeachmentu Trumpa. Organizatorzy demonstracji chcieli, by widok manifestujących i ich transparentów był ostatnim, jaki widzieli kongresmeni przed wejściem do gmachu izby.

"Nikt nie stoi ponad prawem", "Marionetka Putina", "Wszystko, co chcę na święta, to impeachment" - to niektóre z haseł na transparentach demonstrujących. Popularnym motywem na wielu z nich była twarz prezydenta, przedstawiana jako brzoskwinia.

"Nie mogę na niego patrzeć, moje największe marzenie na święta, to nie książka i słodycze, ale usunięcie go z urzędu" - mówi PAP nastoletnia demonstrująca. Oskarża Trumpa o "największe w dziejach dzielenie społeczeństwa" i podkreśla, że głosowanie w Izbie Reprezentantów nad artykułami impeachmentu to "historyczna chwila".

Wtóruje jej starszy mężczyzna w prześmiewczej czerwonej czapce z napisem "Make America Great Again" w cyrylicy. Utrzymuje, że regularnie czyta fora internetowe zwolenników Trumpa. "Tam w większości piszą rosyjskie trolle. To widać po błędach w pisowni" - twierdzi.

Demonstrujący są przekonani, że to rosyjska ingerencja w amerykańskie wybory prezydenckie przed trzema laty spowodowała zwycięstwo Trumpa. Obawiają się, że powtórzy się ona i w 2020 roku. "To nie tylko aktywność na forach, czy w mediach społecznościowych; oni (Rosjanie) mogą wpłynąć na sam proces liczenia głosów" - ostrzega jeden z protestujących.

Największą furorę w tłumie robi mężczyzna, jeżdżący na elektronicznej deskorolce w przebraniu świętego Mikołaja. W swoich rękach Trzyma "listę niegrzecznych". Widnieje na niej nazwisko Trumpa i senatorów Partii Republikańskiej. "Mam nadzieję, że republikańscy senatorzy zastanowią się nad tym, co wynikło ze śledztwa i zagłosują za usunięciem Trumpa z urzędu" - mówi PAP mężczyzna, prosząc by przedstawić go jako "prawdziwego świętego Mikołaja".

Po drugiej stronie ulicy prowadzącej do Kongresu ustawiło się kilku zwolenników Trumpa oraz Ben Bergquam z sympatyzującej z nim telewizji America's Voice. Wśród wiwatów tłumu policja wyprowadziła go spośród manifestujących. "Nic nie zrobiliśmy, wyrwali nam po prostu sprzęt i skopali" - relacjonuje PAP jego operator.

Z uśmiechem wskazuje na starszego mężczyznę, który gorliwie broni Trumpa. W odległości kilku metrów od niego stoi grupa kilkunastu nastolatków, którzy nagrywają go telefonami komórkowymi i od czasu do czasu żywo z nim dyskutują. Gdy jeden z nich zaczyna wyzywać mężczyznę, zostaje szybko upomniany przez policjanta.

Wymachujący wielką flagą USA zwolennik Trumpa z Nowego Jorku mówi PAP, że jest przyzwyczajony do takiego traktowania. "Teraz to są dwie zupełnie inne Ameryki - my i oni" - twierdzi. Liberalną stronę sceny politycznej oskarża o "polityczne polowanie" na Trumpa. "Dziś słowo dnia to impeachment, jutro wybiorą coś innego, np. rasizm, a pojutrze jeszcze coś innego" - utrzymuje.

Pytany czy nie obawia się bliskich związków Trumpa i Putina, odpowiada, że "dużo bardziej zaniepokojony jest bliskimi relacjami między Europą i Putinem".

Organizatorzy amerykańskich protestów przeciwko Trumpowi szacują, że we wtorek wieczorem w USA odbyło się ich ponad 600 we wszystkich 50 stanach. Na Time Square w Nowym Jorku tłum rozciągnął wielką płachtą z tekstem konstytucji o impeachmencie. Przed ratuszem w Los Angeles aktorka Alyssa Milano mówiła, że jest zmęczona "dupkiem" w Białym Domu i wzywała do pójścia na wybory.

W Waszyngtonie, podobnie jak w Nowym Jorku i Los Angeles, sympatycy prezydenta są w zdecydowanej mniejszości. W 2016 roku w liczącym ponad 700 tys. osób Dystrykcie Kolumbii na Trumpa głosowało jedynie ok. 12 tys. osób - 4,09 proc. wszystkich głosów. Zupełnie inaczej sytuacja przedstawia się w większości amerykańskich wsi i mniejszych miejscowości - są to najczęściej bastiony Republikanów.

Amerykanie - według sondaży - są prawie równo podzieleni i nieugięci w swoich opiniach na zasadność impeachmentu Trumpa. Dyskusja o odbywa się w atmosferze emocji, zaciekłych partyjnych sporów i wzajemnych oskarżeń.

