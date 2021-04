USA przedstawią historyczne plany walki z ociepleniem

Stany Zjednoczone prawdopodobnie przekroczą swoje zobowiązanie do zmniejszenia emisji o 50 proc. do 52 proc. do 2030 r. , w porównaniu z poziomami z 2005 r. - powiedział w czwartek dziennikarzom specjalny wysłannik ds.klimatu USA John Kerry.

Obietnica redukcji emisji o ponad 50 proc. to najambitniejszy plan walki z ociepleniem klimatycznym, jaki kiedykolwiek przedstawił Waszyngton.

To blisko dwa razy większe ograniczenie szkodliwych emisji niż to, jakie w 2015 roku zadeklarował ówczesny prezydent USA Barack Obama podczas przełomowej konferencji klimatycznej w Paryżu.

Oznaki (ocieplenia klimatu - red.) są ewidentne, Nie można zaprzeczyć ustaleniom naukowym. Koszt bezczynności rośnie - powiedział Joe Biden.

Prezydent USA Joe Biden ogłosił ten cel na początku dwudniowego szczytu klimatycznego, w którym biorą udział przywódcy 40 krajów, w tym dużych emitentów Chin, Indii i Rosji.

Czy prawdopodobnie w końcu go przekroczymy? Podejrzewam, że tak - powiedziała Kerry podczas konferencji prasowej: "Generalnie jestem optymistą, ponieważ rozpoczyna się tak wiele nowych działań".

Prezydent Joe Biden otworzył oficjalnie w czwartek dwudniowy, wirtualny szczyt klimatyczny, deklarując, że Stany Zjednoczone zredukują emisję gazów cieplarnianych o 52 proc. do 2030 roku. "Chodzi o to, by zapewnić na wszystkim lepszą przyszłość" - powiedział.

"Oznaki (ocieplenia klimatu - red.) są ewidentne, Nie można zaprzeczyć ustaleniom naukowym. Koszt bezczynności rośnie" - dodał Biden.

Jak komentuje Associated Press, obietnica redukcji emisji o ponad 50 proc. to najambitniejszy plan walki z ociepleniem klimatycznym, jaki kiedykolwiek przedstawił Waszyngton. To blisko dwa razy większe ograniczenie szkodliwych emisji niż to, jakie w 2015 roku zadeklarował ówczesny prezydent USA Barack Obama podczas przełomowej konferencji klimatycznej w Paryżu.

W wirtualnym szczycie biorą udział przywódcy 40 krajów, w tym prezydenta Andrzej Duda, a także szefowie rządów lub państw z Chin, Rosji, Indii, krajów Zatoki Perskiej, Europy oraz azjatyccy sojusznicy USA. W konferencji będzie też uczestniczył papież Franciszek.

Jeżeli za przykładem USA pójdą kraje Unii Europejskiej, Japonia, Kanada i Wielka Brytania - które odpowiadają razem za ponad połowę emisji gazów cieplarnianych - to uda się zapobiec globalnemu ociepleniu o 1,5 stopni Celsjusza - oznajmiła amerykańska administracja.

Japonie jeszcze przed rozpoczęciem szczytu ogłosiła w czwartek, że zamierza zredukować szkodliwe emisje o 46 proc. do 2030 roku.

Biden ogłosił na początku kwietnia wart 2 bln dolarów plan wielkich inwestycji w infrastrukturę i przeciwdziałanie zmianom klimatycznym.

Prezydent zaproponował inwestycje o wartości 620 mld dolarów w starzejącą się infrastrukturę transportową w USA i przeznaczenie 174 mld dol. na ożywienie rynku pojazdów elektrycznych poprzez pomoc władzom stanowym i lokalnym oraz budowę ogólnokrajowej sieci 500 tys. ładowarek do samochodów elektrycznych w ciągu następnej dekady.

Nie wiadomo, jakie szanse na poparcie Kongresu ma projekt Bidena, który już został oprotestowany przez Republikanów.