USA: Przedstawiciel Białego Domu: nie komentujemy eksplozji na Moście Krymskim

Przedstawiciel administracji USA John Kirby odmówił w niedzielę komentarza na temat sobotniej eksplozji, która uszkodziła rosyjski most drogowo-kolejowy na Krym, ale potwierdził, że Stany Zjednoczone będą nadal dostarczać Ukrainie broń. Przypomniał także, że to Władimir Putin rozpoczął wojnę i mógłby ją zakończyć, gdyby zechciał.

"Tak naprawdę nie mamy nic więcej do dodania do raportów o eksplozji na moście. Po prostu nie mam nic, co mógłbym do nich dodać dziś rano" - powiedział Kirby w telewizji ABC.

Dodał, że wojnę z Ukrainą rozpoczął prezydent Rosji i mógłby ją dzisiaj zakończyć, po prostu wycofując swoje wojska.

Według Kirby'ego, powołując setki tysięcy rezerwistów i politycznie anektując lub przynajmniej próbując anektować cztery obwody na południu i wschodzie Ukrainy, Putin pokazuje, że nie jest zainteresowany zakończeniem wojny. "Dlatego, szczerze mówiąc, prawie codziennie kontaktujemy się z Ukraińcami i zamierzamy nadal zapewniać im pomoc w zakresie bezpieczeństwa" - powiedział przedstawiciel Białego Domu.

Nawiązując do rosyjskich gróźb użycia broni nuklearnej, Kirby powiedział, że Stany Zjednoczone nie mają żadnych wskazówek, by Putin podjął decyzję o użyciu broni jądrowej na Ukrainie i tym samym nie ma powodu, aby zmienić strategiczne stanowisko USA.

