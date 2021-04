USA: Przysięgli uznali winnym byłego policjanta oskarżonego o zabicie George’a Floyda

Ława przysięgłych w Minneapolis uznała byłego policjanta Dereka Chauvina winnym w procesie o zabójstwo Afroamerykanina George’a Floyda. Przysięgli osiągnęli porozumienie po około 10 godzinach obrad w ciągu dwóch dni.

Chauvin został uznany winnym trzech przedstawionych zarzutów. Grozi mu do 40 lat więzienia za morderstwo drugiego stopnia, do 25 lat za morderstwo trzeciego stopnia i do 10 lat za nieumyślne spowodowanie śmierci. Zarzuty są rozpatrywane oddzielnie, toteż kara może zostać skumulowana.

Były policjant był obecny podczas ogłoszenia decyzji przysięgłych.

Floyd zmarł podczas brutalnej interwencji policji 25 maja 2020 roku w Minneapolis.