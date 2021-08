USA: Przyszła gubernator Nowego Jorku zapowiada zmianę kultury politycznej

Mająca przejąć za niespełna dwa tygodnie stanowisko gubernatora Nowego Jorku dotychczasowa zastępczyni Andrew Cuomo, Kathy Hochul, zdystansowała się od niego w środowym wystąpieniu. Zapowiedziała zmianę tonu i kultury politycznej w stolicy stanu Albany.

Hochul przemawiała publicznie po raz pierwszy od wtorku, kiedy w następstwie oskarżeń 11 kobiet o molestowanie seksualne Cuomo ogłosił, że ustępuje z urzędu. Podkreślała, że nie była świadoma zachowania swojego szefa.

"Myślę, że to jest bardzo jasne, że gubernator i ja nie byliśmy blisko. (…) Podróżuję po stanie i nie spędzam zbyt wiele czasu w jego obecności lub w obecności wielu osób w stolicy stanu" - przypomniała Demokratka.

Dziennik "New York Times" podkreślił, że pełniła głównie ceremonialną rolę w administracji Cuomo.

Hochul sygnalizowała, że zmieni kulturę w biurze gubernatora, Executive Chamber. Sporządzony w następstwie oskarżeń Cuomo raport prokurator generalnej stanu Letitii James przedstawił panującą atmosferę w Albany jako wrogą, odwetową i napędzaną lojalnością wobec gubernatora za wszelką cenę.

"Pod koniec mojej kadencji, kiedykolwiek się ona zakończy, nikt nigdy nie opisze mojej administracji jako toksycznego środowiska pracy" - mówiła Hochul.

Podkreśliła, że wprowadzi zmiany personalne. Zamierza odsunąć z swego zespołu osoby, którym raport biura James zarzuca nieetyczne postepowanie.

Jak poinformowała Hochul, spędzi następne dwa tygodnie podróżując po stanie. Chce skonsultować się z wyborcami przed ogłoszeniem swojej agendy. Rozmawiała już rozmowy z przywódcami demokratycznych ustawodawców stanowych. Kontaktowała się też z liderem większości demokratycznej w Senacie USA Chuckiem Schumerem, byłą senator Hillary Clinton, czołowymi przedstawicielami biznesu i duchowieństwa, a także gubernatorami północno-wschodnich stanów. Hochul będzie też kontynuować dyskusję z urzędnikami ekipy Cuomo m.in. w sprawie doboru współpracowników.

"Chcę, żeby ludzie wiedzieli, że jestem na to gotowa. (…) To nie jest coś, czego się spodziewaliśmy lub o co prosiliśmy, ale jestem w pełni przygotowana do przyjęcia odpowiedzialności jako 57. gubernator stanu Nowy Jork" - przekonywała.

"NYT" zwrócił uwagę, że po zaprzysiężeniu Hochul, która ma przejąć władzę 24 sierpnia, odziedziczy stan, który zmaga się z nawrotem pandemii, spowolnieniem gospodarczym i ważnymi decyzjami dotyczącymi sposobu wydawania miliardów dolarów z federalnych funduszy stymulacyjnych.

