USA: Rakieta New Shepard dotarła na granicę kosmosu

Należąca do firmy Blue Origin rakieta New Shepard wyniosła kapsułę z pasażerami na wysokość ponad 100 km powyżej Ziemi, stanowiącą umowną granicę atmosfery ziemskiej i przestrzeni kosmicznej. Jest to pierwszy udany załogowy lot maszyny.

Podczas lotu rakieta osiągnęła szczytową prędkość ponad 3,3 tys. km/h. Pasażerowie spędzą 4 minuty w stanie nieważkości. Po osiągnięciu apogeum rakieta ma samodzielnie powrócić na miejsce startu, zaś kapsuła zacząć powrót za pomocą spadochronu.