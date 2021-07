USA: Rakieta New Shepard wylądowała w porcie kosmicznym Teksasie

Rakieta New Shepard należąca do firmy Blue Origin oraz kapsuła z pasażerami wylądowały we wtorek w porcie kosmicznym po swoim pierwszym udanym załogowym locie. Autonomicznie sterowany pojazd zaliczył w ten sposób swoje 16. udane samodzielne lądowanie.

Rakieta wylądowała 7,5 minuty po starcie. Opadająca za pomocą spadochronu kapsuła z pasażerami powróciła po niecałych 11 minutach lotu. Wszyscy pasażerowie powrócili w dobrej kondycji.