USA: Ratownicy ewakuują mieszkańców z zalanych wodą domów w Tennessee

Powodzie w kilku hrabstwach stanu Tennessee w sobotę uwięziły ludzi w domach, zakłóciły komunikację. Do akcji pomocy mieszkańcom skierowano oddziały ratownictwa wodnego , kilka osób uznano za zaginione - informują władze stanowe.

Według The Tennessean niektóre części hrabstwa Hickman otrzymały ponad 29 centymetrów deszczu, a w sobotni wieczór dla części hrabstw Dickson, Houston oraz Montgomery i Stewart obowiązywały ostrzeżenia o powodziach.

Meteorolog z National Weather Service, Krissy Hurley, powiedział gazecie, że obszar otrzymał "około 20-25 proc. rocznych sum opadów w ciągu jednego ranka". Miasta w hrabstwie Humphreys, takie jak Waverly i McEwen, stanęły w obliczu "katastrofalnej sytuacji" - powiedziała. "Ludzie są uwięzieni w swoich domach i nie mają jak się wydostać".

Para Waverly Cindy Dunn (48 l.) i jej mąż Jimmy (49 l.) zostali uratowani ze strychu przez ratowników, którzy użyli buldożera, by do nich dotrzeć.

"Piekło. Właśnie przez to musieliśmy przejść" - powiedziała Cindy Dunn. Relacjonowała The Tennessean, że jej mąż obudził ją w sobotę, mówiąc, że powódź zepchnęła jej samochód na ich podwórko. W końcu woda w ich domu wzrosła do co najmniej 1,8 metra wysokości, zmuszając ich do wejścia na strych. Dunn powiedział, że dach nie wchodził w grę.

"Mój mąż ma raka. Przechodzi chemioterapię. A ja jestem po amputacji. Więc nie było miejsca poza strychem" - stwierdziła dodając, że ich dom i sąsiednie domy "zniknęły".

Zastępca naczelnika hrabstwa Hickman, Rob Edwards, powiedział, że kilka osób zaginęło, a usługa telefonii komórkowej została zakłócona w całym hrabstwie.

Gubernator Tennessee Bill Lee napisał w sobotę na Twitterze: "Tenneseńczycy, proszę, bądźcie ostrożni wobec powodzi, aktywnie współpracujcie z ratownikami i władzami lokalnymi."

Agencja Zarządzania Kryzysowego Tennessee uruchomiła centrum operacji kryzysowych i zapowiedziała, że wspólnie z Gwardią Narodowa Tennessee, stanowymi patrolami autostradowymi i wzajemną pomocą przeciwpożarową będzie reagowała na powódź. W biuletynie TEMA nazwała sytuację "niebezpieczną i ewoluującą" i wezwała ludzi do unikania podróży do dotkniętych powodzią regionów.