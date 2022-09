USA: Rau: Nie można wykluczyć, że wycieki z Nord Stream to część rosyjskiej wojny hybrydowej

Nie można wykluczyć, że wycieki z gazociągów Nord Stream są częścią wojny hybrydowej Rosji przeciwko NATO - powiedział we wtorek minister spraw zagranicznych Zbigniew Rau podczas dyskusji w waszyngtońskim think-tanku CSIS. Jak stwierdził, celem tej operacji mogło być zastraszenie państw basenu Morza Bałtyckiego.

"Rosja straciła inicjatywę operacyjną na Ukrainie. W tym samym czasie zaczął działać Baltic Pipe. Eksplozje miały miejsce bardzo blisko duńskich wód terytorialnych, ale nie na wodach terytorialnych, bo to oznaczałoby terytorium NATO (...) To znaczyłoby, że ktoś chce zastraszyć państwa Morza Bałtyckiego. A poza Rosją wszystkie te państwa są członkami NATO lub aspirują do członkostwa" - powiedział Rau podczas wystąpienia w Center for Strategic and International Studies. "Jeśli weźmiemy to wszystko razem, to nie możemy odrzucić idei, że to może być element rosyjskiej wojny hybrydowej przeciwko NATO" - dodał.

Pytany o przyszłość europejskiej solidarności wobec Ukrainy w obliczu trudności ekonomicznych, Rau ocenił, że choć zmęczenie Europy wojną jest możliwe w przyszłości, to obecnie nie widzi żadnych oznak, że jedność kontynentu jest zagrożona.

Odnosząc się do sprawy nuklearnych gróźb Władimira Putina, Rau powtórzył swoją opinię wyrażoną wcześniej w wywiadzie z telewizją NBC News, w której stwierdził, że NATO powinno zareagować na użycie przez Rosję broni jądrowej za pomocą uderzenia konwencjonalnego.

"Fundamentalnym pytaniem jest, co to by przyniosło Rosji? A odpowiedź brzmi, po uzyskaniu konsensusu państw NATO: konwencjonalna odpowiedź na Ukrainie" - orzekł minister.

Komentując rosyjskie problemy z mobilizacją, stwierdził, że potwierdzają one to, co o kondycji rosyjskiego państwa pokazało jego wojsko: "to nie jest dobrze funkcjonująca państwowa maszyneria".

"Jeśli weźmiemy to pod uwagę i dodamy powszechne niezadowolenie, czego możemy się spodziewać? Na pewno nie harmonii społecznej i politycznej stabilności" - powiedział Rau.

Wystąpienie w CSIS odbyło się w ramach trwającej od poniedziałku wizyty szefa MSZ w Waszyngtonie. Wcześniej Rau spotkał się z szefami innych najważniejszych ośrodków poświęconych polityce zagranicznej USA, Atlantic Council i German Marshall Fund, a także z byłym doradcą ds. bezpieczeństwa narodowego USA, Johnem Boltonem. W środę minister spotka się z propolskimi kongresmenami, Demokratkami Jeanne Shaheen i Marcy Kaptur oraz Republikanami Rogerem Wickerem i Chrisem Smithem. W czwartek planowane jest spotkanie ze spikerką Izby Reprezentantów Nancy Pelosi.

Z Waszyngtonu Oskar Górzyński