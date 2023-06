USA: Rekordowe upały od Teksasu po Florydę

Rekordowo wysokie temperatury utrzymują się w pasie stanów południa USA od Teksasu do Florydy, wzdłuż wybrzeży Zatoki Meksykańskiej. Władze udostępniają specjalne chłodzone pomieszczenia dla osób pozbawionych energii elektrycznej z powodu częstych awarii przeciążonej sieci.

Według prognoz Krajowej Służby Pogodowej (NWS) poczynając od soboty w południowym Teksasie, od Brownsville do Houston i Corpus Christi temperatury wzrosną do 115 st. w skali Fahrenheita (46 st. Celsjusza) w Houston do prawie 120 st. F (49 st. C) w Brownsville i Corpus Christi.

Uczucie nieznośnego gorąca potęguje duża wilgotność powietrza. Jak powiedziała meteorolog Allison Prater z NWS W Fort Worth "wilgotność jest zasysana przez układ baryczny znad wód Zatoki Meksykańskiej i znacznie podwyższa indeks odczuwalnego ciepła".

Tak wysokie temperatury sprzyjają powstawaniu lokalnych tornad i trąb powietrznych. Gwałtowne zjawiska pogodowe spowodowały już kilka ofiar śmiertelnych.

W stanie Luizjana, położonym nieco dalej na wschód, prognozy przewidują temperatury ok. 94 st. F (34 st. C) jednak wysoka wilgotność spowoduje, że indeks odczuwalnego ciepła wyniesie 12 st. F(44 st. C). Władze Nowego Orleanu otwarły chłodzone pomieszczenia i uruchomiły kurtyny wodne przynoszące ulgę od upału. Ostrzeżóno mieszkańców przed zbyt długim przebywaniem na zewnątrz pomieszczeń.

W Miami na Florydzie połączenie upału z dużą wilgotnością powietrza spowoduje, według prognoz, że odczuwalna temperatura wzroście do 105 st. F (40,5 st. C). W Fort Lauderdale temperatura wzrosła do 92 st. F (33 st. C).