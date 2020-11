USA: Rekordowy październik w Yellowstone

Ponad 360 tys. gości odwiedziło w październiku Park Narodowy Yellowstone. To najlepszy wynik tego miesiąca w historii rezerwatu. W porównaniu z październikiem w 2019 roku odnotowano wzrost odwiedzin turystów o ponad 110 procent.

Poprzedni październikowy rekord padł w Yellowstone w 2015 roku, gdy ponad 250 tys. turystów odwiedziło najstarszy park narodowy świata.

Zwiększony ruch turystyczny odnotowano także w położonym nieopodal Yellowstone Parku Narodowym Grand Teton. W październiku zwiedziło go ponad 351 tys. gości, co stanowi wzrost o ok. 88 proc. w ujęciu rocznym.

W całym 2020 roku przyrodę w Yelloweston podziwiało do tej pory już ponad 3,74 mln osób, o zaledwie 6 procent mniej niż w tym samym okresie w 2019 roku. To imponujące liczby biorąc pod uwagę, że park był od 24 marca do 18 maja zamknięty z powodu epidemii koronawirusa. W maju dwa wejścia do parku w Wyoming zostały otwarte, dopiero w czerwcu podobnie postąpiono z trzema w Montanie.

Park Narodowy Yellowstone obejmuje tereny położone na terytorium stanów Wyoming, Montana i Idaho. Rezerwat przyrody jest najstarszym parkiem narodowym na świecie. Słynie z gejzerów, wodospadów, gorących źródeł oraz symbolu parku - bizona amerykańskiego, największego ssaka Ameryki Północnej.