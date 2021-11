USA: Republikanie nie mieli takiej przewagi w sondażach od 40 lat

Republikanie, którzy zamierzają kandydować w przyszłorocznych wyborach do Kongresu USA mają obecnie w sondażach największą przewagę od 40 lat. Wynika to z ostatniego badania opinii publicznej przeprowadzonego przez ABC News i dziennik Washington Post.

"Gdyby wybory odbywały się dzisiaj, 51 proc. zarejestrowanego elektoratu deklaruje poparcie kandydata Republikanów w swoim okręgu kongresowym, a 41 proc. kandydata Demokratów. Jest to największa przewaga Republikanów spośród 110 sondaży ABC/WP, w których zadano to pytanie od listopada 1981 roku. To dopiero drugi raz, gdy GOP ma statystycznie znaczącą przewagę i dziewiąty raz, gdy w ogóle ma przewagę liczbową" - przypomina ABC.

Do kluczowych czynników składających się na taki obraz ABC zalicza gospodarkę. Przy gwałtownie rosnącej inflacji 70 proc. respondentów twierdzi, że gospodarka jest w złym stanie, w porównaniu z 58 proc. twierdzącymi tak wiosną ubiegłego roku. Podczas gdy zaledwie połowa respondentów obwinia prezydenta Joe Bidena bezpośrednio za inflację - najgorszą od 31 lat - aprobata dla jego zarządzania gospodarką zmniejszyła się do 39 proc., co oznacza spadek o 6 punktów procentowych od początku września i o 13 punktów od wiosny ubiegłego roku.

"Chociaż rok to w polityce całe życie, trudności Partii Demokratycznej są głębokie. Obejmują rosnące niezadowolenie z gospodarki, spadek aprobaty dla działalności prezydenta o 12 punktów procentowych i powszechne odczucie, że ta partia nie zważa na problemy większości Amerykanów, tak twierdzi - 62 proc. badanych" - podała ABC News dodając, że o Republikanach taką sama opinię wyraziło 58 proc. ankietowanych.

Jednocześnie ABC zwraca uwagę, że inicjatywy polityczne Bidena cieszą się znacznie większą popularnością niż on sam. 63 proc. ankietowanych popiera przyjętą przez Kongres ustawę infrastrukturalną o wartości 1 bln dolarów a 58 proc. opowiada się za projektem ustawy o wydatkach socjalnych wartości prawie 2 bln dolarów, który wciąż jest przedmiotem debaty.

Zdaniem ABC Demokraci nie potrafią sprzedać Amerykanom swojego programu. Sondaż przeprowadzony przez Langer Research Associates na zlecenie ABC News wskazuje na to, że tylko zdaniem zaledwie 31 proc. respondentów Biden spełnia większość obietnic z kampanii wyborczej, zaś 35 proc. uważa, że dużo osiągnął.