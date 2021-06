USA: Biden powtarza geopolityczne błędy z przeszłości

Republikańscy członkowie komisji spraw zagranicznych amerykańskiego Senatu skrytykowali we wspólnym oświadczeniu prezydenta USA Joe Bidena za jego spotkanie z prezydentem Rosji Władimirem Putinem w Genewie. Stwierdzili, że Biden powtarza geopolityczne błędy z przeszłości.

"Prezydent Biden zasygnalizował podczas swojej pierwszej podróży zagranicznej, że USA powróciły do powtarzania dekad geopolitycznych błędów Demokratów" - napisali w oświadczeniu senatorowie Ted Cruz z Teksasu, Ron Johnson z Wisconsin i John Barrasso z Wyoming.

Tekst opublikowano tuż przed rozpoczęciem konferencji prasowej Bidena po spotkaniu z Putinem.

Jak stwierdzili senatorowie, prezydent USA "pozwalając na ukończenie gazociągu Nord Stream 2 zagraża bezpieczeństwu energetycznemu Europy". Skrytykowali Bidena również za okazanie słabości wobec Putina, co według nich zachęca go do agresji i dalszych wrogich działań w cyberprzestrzeni.

"Prezydent Biden wysyła sygnał słabości i obłaskawiania naszych przeciwników zachęcając i ośmielając ich. To złe przesłanie" - konkludują przedstawiciele Partii Republikańskiej.

Cruz, Johnson i Barrasso to czołowi krytycy polityki demokratycznej administracji wobec Nord Stream 2, kilkakrotnie wysyłając listy otwarte w tej sprawie.