USA: Republikański ekspert: Demokraci próbują uczynić z wyborów referendum ws. Trumpa

Republikański konsultant ds. polityki i informacji Frank Luntz twierdzi, że Demokraci usiłują uczynić z wyborów referendum w sprawie Donalda Trumpa, a nie jego polityki czy kwestii merytorycznych. Wskazuje na wzmocnienie pozycji Joe Bidena po konwencji jego partii.

Luntz, który zajmuje się także badaniem opinii publicznej, chwalił w rozmowie z telewizją CNBC czwartkowe przemówienie Bidena, który przyjął nominację Partii Demokratycznej na kandydata na prezydenta. Jego zdaniem byłemu wiceprezydentowi udało się zmienić narrację i dotrzeć do obu (umiarkowanej i progresywnej) frakcji ideologicznych swojego ugrupowania.

"Demokraci próbują uczynić z (wyborów) referendum w sprawie Donalda Trumpa, a nie jego polityki, ani kwestii merytorycznych. (…) Sądzę, że Joe Biden przeważa, a (przed rozpoczęciem konwencji republikańskiej) wyzwania stające przed Donaldem Trumpem są znaczące" - przewidywał Luntz.

Jak zauważył, Biden opuszcza czterodniową demokratyczną konwencję partyjną, która zakończyła się w czwartek wieczorem czasu lokalnego, z silną pozycją.

Konwencje partyjne będące kulminacją kampanii wyborczych wzmacniają na ogół pozycję kandydatów do Białego Domu. Krajowa Konwencja Republikanów, podczas której Trump przyjmie oficjalnie nominację swej partii na kandydata na prezydenta, rozpoczyna się w poniedziałek.

Według średniej z ostatnich ogólnokrajowych badań opinii publicznej zebranych przez RealClearPolitics, witrynę internetową z wiadomościami politycznymi i danymi gromadzonymi z różnych sondaży, Biden ma obecnie 7,6 punktu procentowego przewagi nad Trumpem.

Zdaniem Luntza mimo że demokraci nie kładli w trakcie konwencji na to dużego nacisku, Trump będzie musiał skupić się na stanowisku Bidena w takich sprawach jak podatki. Luntz był "trochę zaskoczony" stosunkowo pobieżnym potraktowaniem przez nich kwestii podatkowych, a poważnym zajęciem się problematyką jedności.

″(Trump) musi zorganizować referendum w sprawie polityki Joe Bidena, którego osobowość jest bardzo pozytywna" - ocenił Luntz. Jednak jego zdaniem prezydent musi zachować ostrożność by nie przesadzić z retoryką.

"Jeśli Trump przemówi do ludzi, którzy go mocno popierają, straci niezbędne sześć lub siedem procent w centrum, a więc ludzi, którzy nie lubią osobiście Donalda Trumpa, ale też i nie lubią polityki Joe Bidena. Muszą więc wybrać między Trumpem, z którym się zgadzają w sprawach merytorycznych, ale nie z jego osobowością lub Joe Bidenem, którego lubią, ale nie zgadzają się z tym, co chce robić" - tłumaczył republikański ekspert.

"To bardzo trudny wybór" - ocenił Luntz.

Z Nowego Jorku Andrzej Dobrowolski