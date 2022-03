USA: Resort finansów: Niezdolność Rosji do obsługi długu pogłębi jej problemy gospodarcze

Resort finansów USA poinformował w poniedziałek, że zagrażająca Rosji niezdolność do obsługi długu pogłębi jej problemy gospodarcze i finansowe, ponieważ utrudni znacznie Moskwie pozyskiwanie pieniędzy na rynkach i podniesie koszty przyszłych długów.

Przedstawiciel resortu finansów powiedział agencji Reutera, że rosnące ceny rosyjskich obligacji odzwierciedlają obawy inwestorów, którzy oceniają, że niewypłacalność Rosji jest bardzo prawdopodobna.

Rozmówca agencji Reutera dodał, że ministerstwo finansów USA uważa, iż amerykański system finansowy nie ucierpi z powodu niezdolność Rosji do obsługi długu.

9 marca agencja Fitch poinformowała, że obniżyła rating Rosji z B do C, czyli do poziomu śmieciowego. Ostrzegła, że niewypłacalność tego kraju jest nieuchronna.

Fitch wyjaśnił, że należy oczekiwać przynajmniej częściowej niewypłacalności Rosji, ponieważ skala sankcji i możliwość ograniczenia importu rosyjskich surowców energetycznych "ogranicza wolę" Moskwy do obsługi długów.

Nota "C" agencji Fitch to tylko jeden stopień powyżej poziomu ratingu oznaczającego niewypłacalność. Ocena Fitcha jest obecnie zgodna z notą Moody's, który obniżył wcześniej rating Rosji do "Ca".