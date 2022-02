USA: Resort finansów: Putin dołączył do wąskiego grona despotów, jak Kim Dzong Un i Łukaszenka

Prezydent Rosji Władimir Putin dołączył do bardzo wąskiego grona despotów objętych sankcjami, takich jak Kim Dzong Un, Baszar al-Asad i Alaksandr Łukaszenka - napisano w komunikacie Departamentu Skarbu USA. Sankcjami objęci zostali też szef MSZ Siergiej Ławrow, szef MON Siergiej Szojgu i państwowy Rosyjski Fundusz Inwestycji Bezpośrednich.

"To niezmiernie rzadkie, by Departament Skarbu objął sankcjami głowę państwa; prezydent Putin dołącza do bardzo wąskiej grupy, w skład której wchodzą despoci tacy jak Kim Dzong Un, Alaksandr Łukaszenka i Baszar al-Asad" - napisano w oświadczeniu ministerstwa ogłaszającym wprowadzenie sankcji.

Oprócz samego Putina, restrykcje nałożono również na szefa MSZ Siergieja Ławrowa, szefa MON Siergieja Szojgu, a także szefa Sztabu Generalnego Walerija Gierasimowa.

Oznacza to, że spośród stałych członków Rady Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej, zostało już tylko trzech, którzy nie figurują na liście sankcyjnej: były prezydent i wiceprzewodniczący Rady Dmitrij Miedwiediew, szef administracji prezydenta Anton Wajno oraz premier Michaił Miszustin.

Sankcje resortu finansów oznaczają zamrożenie wszystkich aktywów tych osób znajdujących się pod jurysdykcją amerykańską. Biały Dom zapowiedział ponadto, że sankcje obejmą również zakaz wstępu na terytorium USA, choć ten krok - będący w gestii Departamentu Stanu - jeszcze nie został ogłoszony.

W ramach oddzielnego działania, Departament Skarbu objął pełnymi sankcjami blokującymi fundusz państwowy - Rosyjski Fundusz Inwestycji Bezpośrednich.

Sankcje oznaczają, że fundusz zarządzający aktywami rzędu 10 mld dolarów zostanie odcięty od zachodnich rynków finansowych i transakcji dolarowych. Jedną z ról podmiotu jest przyciąganie kapitału do inwestycji w strategiczne sektory gospodarki. W ostatnim czasie fundusz zajmował się dystrybucją i promocją szczepionki Sputnik V przeciwko Covid-19.

Z Waszyngtonu Oskar Górzyński