USA: Resort finansów zamroził ponad 1 mld dolarów rosyjskiego oligarchy Kerimowa

Amerykańskie ministerstwo finansów ogłosiło w czwartek zamrożenie ponad 1 mld dolarów należących do związanego z Władimirem Putinem oligarchy i senatora Sulejmana Kerimowa. Jest to jedna z największych tego typu akcji.

Środki Kerimowa były ulokowane w tzw. truście zarejestrowanym w stanie Delaware, sformowanym w 2017 r., by przechować i zarządzać majątkiem Rosjanina. Trusty są popularnym narzędziem używanym przez oligarchów, pragnących ukryć swój majątek w USA i zabezpieczyć go przed organami ścigania.

Jak powiedział wysoki rangą przedstawiciel resortu, zajęcie majątku było niezwykłym wydarzeniem zarówno ze względu na wartość środków, jaki i na skomplikowaną strukturę prawną, wykorzystaną przez członka Rady Federacji, wyższej izby rosyjskiego parlamentu. Pieniądze zostały ulokowane w USA za rzez dwie z firm Kerimowa, a następnie "zainwestowane" w kilka warstw firm-krzaków, by ukryć, do kogo one należą.

"Nawet kiedy rosyjskie elity chowają się za pośrednikami i skomplikowanymi układami prawnymi, ministerstwo finansów będzie używać szerokich uprawnień, by aktywnie egzekwować skoordynowane wielostronne sankcje nałożone na tych, którzy finansują i korzystają z wojny Rosji przeciwko Ukrainie" - zapowiedziała szefowa resortu finansów Janet Yellen.

Jest to już kolejne zamrożenie majątku związanego z Kerimowem. Wcześniej USA zajęły jego superjacht zacumowany w Fidżi, którego wartość oceniana jest na 300 mln dolarów.

Według amerykańskiego resortu sprawiedliwości, od początku wznowionej inwazji na Ukrainę amerykańskie władze zablokowały lub zamroziły majątek rosyjskich oligarchów wart ponad 30 mld dolarów.

Z Waszyngtonu Oskar Górzyński