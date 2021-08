USA: Resort zdrowia nałożył obowiązek szczepień dla podlegających mu medyków

Ministerstwo zdrowia USA ogłosiło w czwartek, że od pracowników służby zdrowia mających kontakt z pacjentami będzie wymagało dowodu szczepienia przeciw Covid-19. Przepisy dotyczą 25 tys. medyków zatrudnionych w państwowych placówkach.

"Wymagając zaszczepienia się od personelu opieki zdrowotnej, resort ochroni naszych pracowników, a także pacjentów i ludzi, którym służą" - oznajmił w oświadczeniu minister zdrowia Xavier Becerra.

Nowe przepisy dotyczą m.in. lekarzy, naukowców i innych pracowników mających kontakt z pacjentami m.in. w Narodowych Instytutach Zdrowia i Indiańskiej Służby Zdrowia.

To kolejny federalny resort, który zapowiedział nałożenie takiego obowiązku. Wcześniej zrobiło to ministerstwo ds. weteranów, obsługujący sieć szpitali wojskowych, a także Pentagon, który zapowiedział obowiązek szczepień przeciwko Covid-19 dla żołnierzy do połowy września. Osobny wymóg dotyczy też wszystkich pracowników federalnych, choć zamiast szczepionki mogą oni poddawać się regularnym testom na obecność koronawirusa.

Wymogi szczepień dla swoich pracowników wprowadziły też władze części stanów i miast, a także jedne z największych korporacji, w tym Walmart i Google, oraz sieci prywatnych szpitali.

Wymogi te, połączone z nadejściem nowej fali zakażeń koronawirusem, która przytłoczyła szpitale w części kraju, sprawiły, że w ostatnich tygodniach wzrosła liczba szczepiących się osób. Jak dotąd według oficjalnych danych w pełni zaszczepiło się 50,3 proc. ludności USA, w tym 61 proc. dorosłych.

Z Waszyngtonu Oskar Górzyński