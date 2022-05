USA: Reuters: Biden wkrótce zatwierdzi kolejny pakiet pomocy wojskowej dla Ukrainy, wart 100 mld USD

Prezydent USA Joe Biden wkrótce zatwierdzi kolejną transzę pomocy wojskowej dla Ukrainy, o wartości 100 mln dolarów - informuje agencja Reutera, powołując się na źródła w administracji. W skład nowego pakietu ma wejść m.in. dodatkowa amunicja artyleryjska.

Według agencji decyzja w tej sprawie może zostać ogłoszona jeszcze w piątek, a w skład nowego pakietu wejdą m.in. pociski do haubic M777, w dodatku do 184 tys. sztuk wysłanych do tej pory.

Od początku rosyjskiej inwazji USA zobowiązały się do przekazania broni Ukrainie o wartości 3,4 mld dolarów. Administracja ma do dyspozycji jeszcze ok. 250 mln przewidziane na ten cel przez Kongres, ale zwróciła się do parlamentu o uchwalenie kolejnych 33 mld na wydatki związane z Ukrainą, z czego ok. 20 mld ma zostać przeznaczone na pomoc wojskową.

Odpowiadając na doniesienia rzecznik Pentagonu John Kirby odmówił komentarza, ale wezwał Kongres do jak najszybszego uchwalenia nowych środków.