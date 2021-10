USA: Rozmowy z władzami St. na zakończenie wizyty marszałka Senatu RP

O współpracy miast partnerskich Szczecina i Saint Louis, o tamtejszej społeczności polsko-amerykańskiej i o epidemii Covid-19 rozmawiał w poniedziałek Marszałek Senatu RP Tomasz Grodzki z lokalnymi władzami Saint Louis. Był to ostatni dzień jego wizyty w USA.

W trakcie spotkania z burmistrz miasta Tishaurą Jones oraz ze starostą hrabstwa Saint Louis Samem Page marszałek Senatu wraz z towarzyszącym mu senatorem Władysławem Komarnickim omawiali m.in. kwestię ożywienia współpracy z Szczecinem jako miastem partnerskim Saint Louis - drugiego co do wielkości miasta stanu Missouri. Miałaby to wzmocnić obopólne relacje ekonomiczne, współpracę naukową i wymianę studentów.

Jak wynika z informacji Senatu, prof. Grodzki podziękował Tishaurze Jones za ustanowienie dnia 2 października świętem polsko-amerykańskich weteranów - Polish American War Veterans Day. Rozmowa koncentrowała się także na zagadnieniach dotyczących społeczności polonijnej.

Burmistrz podkreśliła, że wysoko ceni wkład mieszkających w Saint Louis Polaków w funkcjonowanie wspólnoty lokalnej. Przedmiotem dyskusji stała się także problemy łączące się z zwalczaniem pandemii Covid-19.

Tematyka medyczna stanowiła także przedmiot rozmowy marszałka Senatu. który jest lekarzem i studiował niegdyś w USA, z wybitnym transplantologiem i torakochirurgiem prof. G. Alexandrem Pattersonem z małżonką. Amerykański specjalista wykształcił wielu polskich adeptów tych dyscyplin.

W trakcie czterodniowej wizyty Tomasz Grodzki wraz z senacką delegacją spotkał się z Polonią z Missouri oraz Illinois (w Saint Louis), uczestniczył w uroczystości 75-lecia organizacji Polish American War Veterans w Caseyville, w stanie Illinois. Odznaczył tam przewodniczącego Komitetu Organizacji Obchodów jubileuszu Grzegorza Kołtuniaka, nadanym przez prezydenta RP Andrzeja Dudę Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Polsko-amerykańscy weterani przyznali Marszałkowi Senatu RP honorowe członkostwo swojej organizacji.

Z Nowego Jorku Andrzej Dobrowolski