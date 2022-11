USA: Rozradowane kościotrupy, kukły i czarownice wypełniły w Paradzie Halloween ulice Manhattanu

49. edycja Village Halloween Parade przeszła w poniedziałek ulicami Manhattanu. Pośród przebierańców były czarownice, ogromne kukły oraz tańczące kościotrupy. Zacierały się granicę między maszerującymi, a widzami.

Wydarzenie przyciągnęło dziesiątki tysięcy ludzi. Wzbogacały je występy orkiestr. Wymogiem uczestnictwa w wydarzeniu było założenie halloweenowego kostiumu.

"Kiedy 41 lat temu wylądowałem w Ameryce, było to wydarzenie, które sprawiło, że zakochałem się w Nowym Jorku, jego energii i potencji. Polubiłem tych ludzi, którzy nadali śmierci jakby inny wymiar. Radowali się istnieniem, byciem sobą" - powiedział PAP Janusz Kapusta, artysta, jeden z najważniejszych ilustratorów "New York Timesa, odkrywa nowego kształtu "K-dron".

Jak dodał, najbardziej uderzyło go, że i występujący w obecnej paradzie i ci, którzy się jej przyglądali, mieli telefony komórkowe, dzwonili do siebie, fotografowali, świecili tymi urządzeniami.

"41 lat temu urzekł mnie człowiek, a teraz zafascynowała uczestnictwo technologii. Wtedy było oko i drugi człowiek teraz między nich bezczelnie wkroczyła kamera i-Phona czy Androida" - dodał Kapusta.

Na paradzie zwracała uwagę i kreatywność i inwencja kostiumów. Rzucała się też w oczy różnorodność wieku, narodowości i ras jej uczestników.

"Tegoroczny temat, +Wolność+, został zainspirowany nie przez mieszkańców Nowego Jorku, ale przez ich potrzebę doświadczenia miejsca, w którym zabawa jest głównym celem; poczucia radości i wolności bycia tym, kim się jest" - oceniła dyrektor artystyczna parady Jeanne Fleming.

Jak tłumaczyła na przestrzeni całej historii, gdy Ameryka borykała się z trudnościami, ludzie biegli na paradę, bo to poszerzało zakres ich wolności. Mogli zapomnieć o tym, co złe i cieszyć się tym, co było tuż przed nimi.

Z Nowego Jorku Andrzej Dobrowolski