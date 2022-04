USA rozszerzyły ograniczenia eksportowe wobec Rosji i Białorusi

Administracja prezydenta Joe Bidena rozszerzyła w piątek ograniczenia eksportowe wobec Rosji i Białorusi w ramach zwiększania nacisku na Moskwę i Mińsk po rosyjskiej inwazji na Ukrainę.

Jak poinformował Departament Handlu nowa lista towarów objętych organiczeniami eksportu do tych krajów obejmuje m. in. nawozy sztuczne, łożyska kulkowe, zawory do rurociągów i szereg innych części, materiałów i chemikaliów.

Aby uzyskać zgodę na otrzymanie tych towarów od amerykańskich dostawców, firmy rosyjskie i białoruskie będą musiały otrzymać specjalne licencje, które - jak podkreślił resort - nie będą udzielane.

Co więcej uzyskanie takiej licencji będzie niezbędne również w przypadku towarów umieszczonych na liście i wyprodukowanych w krajach trzecich przy pomocy amerykańskiego oprzyrządowania.

Administracja Bidena wprowadziła także restrykcje w użytkowaniu wyprodukowanych w USA samolotów przez stronę białoruską motywując to wsparciem Białorusi dla rosyjskiej agresji na Ukrainę.