USA: Rząd chce wysłać 60 mln dawek szczepionki firmy AstraZeneca do innych krajów

Stany Zjednoczone zamierzają wyeksportować w najbliższych miesiącach do innych krajów 60 mln dawek szczepionki AstraZeneca przeciw Covid-19, która w USA nie została jeszcze dopuszczona do użytku - zakomunikował w poniedziałek Biały Dom. Nie sprecyzowano, do których krajów miałyby trafić te dawki.

Szczepionka AstraZeneki jest szeroko stosowana na świecie, jednak w Stanach Zjednoczonych nie została jeszcze zatwierdzona przez krajową Agencję ds. Żywności i Leków (FDA). W marcu prezydent Joe Biden zadeklarował, że przeznaczy ok. 4 mln dawek tej szczepionki dla Meksyku i Kanady.

"Biorąc pod uwagę bogatą ofertę szczepionek, które USA już posiada i które zostały zatwierdzone przez FDA, oraz biorąc pod uwagę, że szczepionka AstraZeneki nie jest dopuszczona do użytku w USA, nie musimy jej tutaj stosować w następnych kilku miesiącach" - powiedział koordynator Białego Domu ds. Covid-19 Jeff Zients.

"Dlatego Stany Zjednoczone szukają opcji udostępniania szczepionki AstraZeneki innym krajom" - dodał Zients. Wyjaśnił, że do tej pory w USA wyprodukowano około 10 milionów dawek tego preparatu, natomiast ok. 50 milionów dawek znajduje się na różnych etapach produkcji i mogą one być dostępne do wysyłki w maju i czerwcu.

W sumie USA zawarły z koncernem AstraZeneca umowę na 300 mln dawek.