USA: Rząd chce zamówić 200 mln dodatkowych dawek szczepionki na koronawirusa

Stany Zjednoczone planują zamówić 200 milionów dodatkowych dawek szczepionki na koronawirusa, aby do końca lata zaszczepić niemal całą amerykańską populację - poinformował we wtorek w komunikacie Biały Dom.

Dzięki kolejnym zakupom, które w połowie pochodzić będą od firm Pfizer/BioNTech i w połowie od Moderny, "Stany Zjednoczone będą miały wystarczającą ilość dawek, aby w pełni uodpornić 300 milionów Amerykanów do końca lata" - napisano w komunikacie.

Prezydent USA Joe Biden przedstawił we wtorek nowe plany, mające na celu przyspieszenie dystrybucji szczepionek w całym kraju. Rozprowadzanie preparatu ma być dostosowane do wielkości stanów, które powinny otrzymywać co najmniej 10 milionów dawek tygodniowo zamiast 8,5 mln obecnie.

Rzeczniczka Bidena Sharon Castillo powiedziała, że firma Pfizer wyraziła gotowość do dostarczenia kolejnych dawek szczepionki w ramach czasowych, określonych przez prezydenta. Moderna na razie nie skomentowała tych zapowiedzi.

Do tej pory USA zamówiły 400 mln dawek szczepionki na koronawirusa.

W poniedziałek prezydent USA Joe Biden zapowiedział, że tempo szczepień może wkrótce zwiększyć się do 1,5 mln dziennie, a amerykańska populacja może osiągnąć odporność zbiorową do końca lata. Przestrzegł jednak, że do tego czasu liczba ofiar pandemii może sięgnąć 600 tys.

Biden pierwotnie obiecywał, że w ciągu pierwszych stu dni jego prezydentury zaszczepionych zostanie 100 mln Amerykanów. Mimo sceptycyzmu wśród części ekspertów w ciągu ostatniego tygodnia jego urzędowania w USA udawało się szczepić średnio milion osób dziennie.