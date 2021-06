USA: Rząd nałożył nowe sankcje na Białoruś

Amerykański resort finansów ogłosił w poniedziałek rozszerzenie listy sankcji ws. Białorusi o 16 osób i pięć podmiotów, w tym białoruskie KGB oraz wojska MSW. Wśród objętych retorsjami osób są dowódcy obu instytucji, a także bliscy współpracownicy Alaksandra Łukaszenki.

W komunikacie ministerstwo skarbu (finansów) podało, że sankcje - nałożone w koordynacji z UE i Kanadą - są próbą "pociągnięcia do odpowiedzialności reżimu Łukaszenki za trwające nadużycia i ostatnie afronty wobec norm międzynarodowych" oraz odpowiedzią na "eskalację przemocy i represji, w tym nieodpowiedzialne wymuszone przekierowanie komercyjnego lotu linii Ryanair i aresztowania dziennikarza Ramana Pratasiewicza".

"Stany Zjednoczone i ich partnerzy nie będą tolerować ciągłych ataków na demokrację i nieprzerwanych represji niezależnych głosów na Białorusi" - oświadczyła Andrea Gacki, dyrektor OFAC, instytucji odpowiedzialnej za sankcje w resorcie finansów. Gacki zaznaczyła, że działania przeciwko reżimowi Łukaszenki zostały podjęte po obu stronach Atlantyku, odnosząc się do sankcji nałożonych przez UE oraz Wielką Brytanię.

Wszystkie pięć podmiotów dopisanych do "czarnej listy" to instytucje państwowe biorące udział w represjach. Poza wojskami wewnętrznymi MSW oraz KGB są to owiany złą sławą areszt przy ul. Akrestina w Mińsku, gdzie dochodziło m.in. do torturowania uczestników prodemokratycznych manifestacji; dyrektorat spraw wewnętrznych obwodu brzeskiego, również odpowiedzialny za brutalne represje i tortury, oraz Główny Wydział do Walki z Przestępczością Zorganizowaną i Korupcją w białoruskim MSW.

Wśród 16 objętych sankcjami osób są m.in. rzeczniczka prasowa Łukaszenki Natalla Ejsmant, przewodnicząca izby wyższej białoruskiego parlamentu Natalla Kaczanawa, wiceszef MSW i dowódca wojsk wewnętrznych Mikałaj Karpiankou, prokurator generalny Andrej Szwied, szef KGB Iwan Tertel oraz członkowie Centralnej Komisji Wyborczej.

Wpisanie na "czarną listę" oznacza m.in. zamrożenie środków na zagranicznych kontach bankowych, a także zakaz wchodzenia w transakcje i współpracę z objętymi sankcjami podmiotami dla osób trzecich.

Osobne restrykcje, obejmujące zakaz wjazdu do USA, ogłosił też amerykański Departament Stanu. Zakaz dotyczy 46 nowych osób. Poza członkami struktur siłowych takich jak MSW i KGB, dotyczą one m.in. prokuratorów, przedstawicieli straży granicznej, ministerstwa zdrowia, trybunału konstytucyjnego i ministerstwa sportu i turystyki. Łącznie lista sankcji wizowych obejmuje 155 osób.

Do rozszerzenia białoruskich sankcji namawiała władze w Waszyngtonie w amerykańskim senacie m.in. liderka białoruskiej opozycji Swiatłana Cichanouska. Rywalka Łukaszenki w sfałszowanych wyborach prezydenckich w 2020 r. chciała jednak, by sankcjami objęte zostały również białoruskie firmy państwowe, takie jak potasowy koncern Biełaruskalij.

Z Waszyngtonu Oskar Górzyński