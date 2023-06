USA: Rząd objął sankcjami szkołę pilotażu z RPA, która trenowała chińskich wojskowych

Amerykański rząd wpisał na listę podmiotów podlegających poważnym ograniczeniom w handlu z USA szkołę pilotażu z RPA Test Flying Academy of South Africa (TFASA). Sankcje wprowadzono za organizowanie przez TFASA szkoleń dla chińskich pilotów wojskowych, które prowadzą emerytowani lotnicy zachodni.

Ministerstwo handlu ogłosiło wpisanie TFASA na listę w poniedziałek. Wraz z nią w wykazie znalazło się kilkadziesiąt innych firm, głównie z Chin, ale także ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich czy Pakistanu.

Na liście umieszczane są podmioty, co do których istnieją uzasadnione, udokumentowane podstawy, by sądzić, że były lub są zaangażowane w działania sprzeczne z interesem bezpieczeństwa narodowego USA, lub istnieje ryzyko, że będą angażować się w takie aktywności.

Amerykańskie firmy nie mogą handlować z przedsiębiorstwami ujętymi w wykazie bez specjalnych, trudnych do uzyskania licencji.

TFASA została w nim umieszczona za "udzielanie szkoleń chińskim pilotom wojskowym, przy użyciu zachodnich i natowskich zasobów" - zaznaczono w komunikacie.

Firma została stworzona z myślą o chińskich klientach i działa jako pośrednik łączący ich z zachodnimi emerytowanymi pilotami - przypomina południowoafrykański serwis news24.

W październiku 2022 r. ministerstwo obrony Wielkiej Brytanii wydało alert wywiadowczy, by ostrzec byłych pilotów wojskowych przed pracą dla chińskiej armii za pośrednictwem TFASA. Sprawa pozyskiwania byłych pilotów wojskowych do szkolenia Chińczyków była też badana m.in. przez władze Kanady i Australii.

Firma odpowiada, że działa zgodnie z prawem Republiki Południowej Afryki, a także innych państw, i gwarantuje, że wyszkoleni na Zachodzie instruktorzy nie przekażą poufnych informacji chińskim uczniom - dodaje news24.