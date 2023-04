USA: Rząd zaproponował regulacje, które mają zmusić przemysł samochodowy do radykalnego zwiększenia produkcji aut elektrycznych

Agencja Ochrony Środowiska (EPA) ogłosiła w środę projekt zaostrzenia standardów emisji spalin samochodów i ciężarówek. Mają one w zapewnić, że do 2032 r. 2/3 produkowanych samochodów osobowych będzie autami elektrycznymi. Zdaniem "New York Times" przyjęcie nowych regulacji będzie oznaczać rewolucję w przemyśle motoryzacyjnym.

tym linkiem. Trwa rejestracja uczestników na nasz tegoroczny Europejski Kongres Gospodarczy. Zapraszamy! Udział możecie potwierdzić pod

Jak ogłosił podczas konferencji prasowej szef EPA Michael Reagan, nowe standardy mają w zamierzeniu sprawić, że do 2032 r. 67 proc. nowo produkowanych samochodów osobowych, 46 proc. ciężarówek średniej wagi i 25 proc. ciężkich ciężarówek będzie miało napęd elektryczny. Przedtem plan administracji przewidywał, że elektryczny silnik będzie posiadać połowa sprzedawanych w 2030 r. samochodów osobowych.

Agencja szacuje, że zaostrzenie standardów pozwoli zmniejszyć emisję dwutlenku węgla łącznie o 10 mld ton do 2055 r. (obecnie USA emitują mniej niż 5 mld ton CO2 rocznie), zredukować potrzebę importu ropy naftowej o 20 mld baryłek i dać w efekcie 1 bilion dolarów korzyści netto. Regulacje mają też doprowadzić do obcięcia emisji gazów cieplarnianych w tempie zgodnym ze zobowiązaniami Ameryki w ramach porozumień paryskich.

Jak pisze "New York Times", jeśli propozycja EPA zostanie przyjęta, oznaczać to będzie "ni mniej, ni więcej, jak tylko rewolucję dla amerykańskiego przemysłu samochodowego", porównywalną z produkcją pierwszych samochodów w USA przez Henry'ego Forda. Jak dodaje, nowe standardy zmusiłyby producentów samochodów do jeszcze większych inwestycji w produkcję aut elektrycznych. W ubiegłym roku takie samochody stanowiły zaledwie 5,8 proc. aut sprzedawanych w USA.

"NYT" przewiduje, że proponowane zasady spotkają się z oporem przemysłu i próbami zablokowania ich poprzez pozwy.

John Bozzella, prezes Alliance for Automotive Innovation, grupy reprezentującej dużych producentów aut, zasugerował w oświadczeniu, że administracji trudno będzie uzasadnić zaostrzenie reguł i że już poprzednie plany nie będą łatwe do zrealizowania. W wywiadzie dla nowojorskiego dziennika szef EPA Reagan przyznał, że jest świadomy niepokojów przemysłu i związków zawodowych, i zasugerował, że proponowane regulacje mogą zostać zmienione.

Zanim nowe standardy zostaną przyjęte, trafią do konsultacji społecznych. Ostateczna wersja ma zostać przyjęta w przyszłym roku i wejść w życie w 2027 r.

Z Waszyngtonu Oskar Górzyński