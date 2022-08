USA: Rzecznik Departamentu Stanu: jesteśmy zaniepokojeni zbezczeszczeniem polskiego cmentarza na Białorusi

Stany Zjednoczone są zaniepokojone zbezczeszczeniem przez Białoruś kolejnego cmentarza poświęconego polskim bojownikom z czasów II wojny światowej – oznajmił rzecznik Departamentu Stanu USA Vedant Patel na Twitterze.

"Wzywamy Białoruś do poszanowania świętości i zachowania historii tych miejsc" - dodał Patel.

W czwartek rzecznik polskiego MSZ Łukasz Jasina poinformował, że cmentarz żołnierzy AK w Surkontach jest dewastowany przez służby mińskiego reżim.

Wojskowy cmentarz w Surkontach to miejsce, gdzie pochówek znalazło 35 żołnierzy AK i ich dowódca, podpułkownik Maciej Kalenkiewicz "Kotwicz". To właśnie on kierował oddziałem AK, który 21 sierpnia 1944 r. stawił czoła 32. pułkowi wojsk wewnętrznych NKWD.

W końcu lipca portal Głos znad Niemna informował, że władze białoruskie zburzyły pomnik na zbiorowym grobie żołnierzy Armii Krajowej w Stryjówce w obwodzie grodzieńskim.

Wcześniej w Mikuliszkach w tym samym obwodzie zrównana z ziemią została kwatera żołnierzy AK, poległych w 1944 r.; nie pozostał żaden z 22 krzyży postawionych w tym miejscu pamięci.