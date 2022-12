USA: Rzecznik firmy Bloomberg dementuje informacje o planach zakupu "WP" lub wydawnictwa Dow Jones

Rzecznik firmy Bloomberg LP, należącej do Michaela Bloomberga, zdementował w niedzielę doniesienia o tym, że jego koncern jest zainteresowany kupnem dziennika "Washington Post" lub wydawnictwa Dow Jones, które wydaje m.in. gazetę "Wall Street Journal".

Rzecznik Bloomberg LP oświadczył, że firma nie jest zainteresowana przejęciem Dow Jones lub "Washington Post" i nie prowadzi w tej sprawie żadnych rozmów.

W piątek portal Axios, powołując się na anonimowe źródło, poinformował, że Michael Bloomberg, były burmistrz Nowego Jorku i właściciel m.in. agencji Bloomberga, jest zainteresowany kupnem tych podmiotów.

Według portalu Axios Michael Bloomberg miał oceniać, że najlepszym uzupełnieniem jego firmy byłby Dow Jones, który należy do koncernu Ruperta Murdocha News Corp. Jednak gdyby właściciel Amazona Jeff Bezos, do którego należy "Washington Post", był zainteresowany sprzedażą dziennika, to Bloomberg chętnie go przejmie - przekazał w piątek Reuters.