USA: Rzecznik Rady Bezpieczeństwa Narodowego: dziś do Strefy Gazy wjechało 66 ciężarówek z pomocą humanitarną

66 ciężarówek z pomocą humanitarną wjechało we wtorek do Strefy Gazy - poinformował rzecznik Rady Bezpieczeństwa Narodowego USA John Kirby. To największa ilość pomocy dla Palestyńczyków w ciągu jednego dnia.

"Stany Zjednoczone wraz z partnerami międzynarodowymi zapewniły znaczny wzrost napływu towarów humanitarnych do Strefy Gazy w porównaniu do poprzednich dni - poinformował Kirby - Mam przyjemność ogłosić dzisiaj, że w ciągu ostatnich 24 godzin do Strefy Gazy wjechało kolejne 66 ciężarówek z pomocą humanitarną".

Zwrócił uwagę, że to największa partia pomocy, jaka wjechała w ciągu jednego dnia do Strefy Gazy od początku wojny Hamasu z Izraelem. Ładunek zawiera wodę pitną, żywność, lekarstwa i inne artykuły pierwszej potrzeby.

Kirby dodał, że dziesiątki innych pojazdów są w gotowości. "Nadal nalegamy także na przywrócenie podstawowych usług, w tym dostaw wody i paliwa. Paliwo będzie tutaj odgrywać kluczową rolę" - powiedział Kirby.

Do tej pory do Strefy Gazy dziennie wjeżdżało od 30 do 45 ciężarówek z pomocą humanitarną.