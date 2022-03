USA: S&P obniża rating Białorusi do poziomu CCC

Amerykańska agencja S&P podała w piątek (czasu lokalnego), że ze względu na sankcje nałożone na Mińsk w związku zaangażowaniem tego kraju w inwazję Rosji na Ukrainę obniżyła rating Białorusi z poziomu B do CCC.

S&P poinformowała też, że oczekuje, iż restrykcje nałożone na Mińsk zostaną zaostrzone.

W nocy ze środy na czwartek Agencje Moody's i Fitch podały, że ze względu na sankcje nałożone na Rosję obniżyły rating tego kraju odpowiednio z poziomu B3 do Baaa3 i z poziomu BBB do B. We wtorek S&P obniżył notę Rosji do BB+.