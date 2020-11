USA: Sąd oddalił pozew Trumpa przeciwko CNN

Amerykański sąd oddalił w czwartek pozew o zniesławienie, złożony przez Donalda Trumpa przeciwko CNN w związku z opinią tej stacji z 2019 roku, w której autor sugerował, że kampania wyborcza prezydenta USA będzie otwarta na rosyjską ingerencję.

Kontrowersyjny materiał ukazał się w CNN 13 czerwca 2019, a jego autorem był Larry Noble, były radca prawny Federalnej Komisji Wyborczej. Odniósł się on do raportu Roberta Millera na temat rosyjskiej ingerencji w wybory w USA w 2016 roku i powiedział: "Sztab Trumpa ocenił potencjalne ryzyko i korzyści z ponownego zwrócenia się o pomoc do Rosji w 2020 i postanowił pozostawić tę opcję na stole".

W pozwie przeciwko CNN Trump argumentował, że "wielokrotnie i otwarcie odrzucał zamiar starania się o udział Rosji w wyborach w 2020 r.". Podkreślał także, iż opinia w CNN odzwierciedlała "systematyczny wzór uprzedzeń".

Sędzia okręgowy Michael Brown, który odrzucił pozew Trumpa, uzasadniał, że jego sztab nie udowodnił, iż opinia została opublikowana przez CNN złośliwie i miała charakter zniesławienia.