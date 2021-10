USA: Sąd: Służba zdrowia w N. Jorku musi się zaszczepić bez względu na przekonania religijne

Pracownicy służby zdrowia w stanie Nowy Jork nie będą zwolnieni z obowiązku szczepień przeciwko koronawirusowi, odwołując się do przekonań religijnych. Chciało z tego skorzystać blisko 16 tys. osób. Orzeczenie w tej sprawie wydał federalny sąd apelacyjny.

"Będące w toku sprawy sądowe wynikają z nakazu byłego gubernatora Andrew Cuomo, że wszyscy pracownicy szpitali i placówek opieki długoterminowej są zobowiązani do otrzymania do 27 września co najmniej jednej dawki szczepionki" - przypomina CNN.

Jak dodaje, adwokat powodów w jednym z procesów zapowiedział, że jeszcze w piątek odwoła się od orzeczenia do Sądu Najwyższego Stanów Zjednoczonych.

"Nowojorski nakaz wymusza na pracownikach służby zdrowia w Nowym Jorku okropny wybór: porzucić swoją wiarę lub stracić pracę. (…) Powierzyli swoją przyszłość w ręce Boga, a my pozostajemy optymistami, że Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych uderzy w dyskryminacyjny nakaz, obowiązujący w Nowym Jorku jako naruszający Pierwszą Poprawkę" - argumentował adwokat Cameron Atkinson, który reprezentuje trzy pielęgniarki.

W drugiej sprawie 17 pracowników służby zdrowia, w tym lekarze, rezydenci i pielęgniarki, złożyło w zeszłym miesiącu pozew, sprzeciwiając się przepisom Departamentu Zdrowia stanu Nowy Jork. Nie pozwalają one na wyłączenie nikogo z obowiązku szczepień ze względów religijnych. 14 września sąd niższej instancji wydał tymczasowy zakaz kwestionowania religijnej motywacji.

Gubernator Nowego Jorku Kathy Hochul wyraziła zadowolenie z decyzji sądu apelacyjnego.

"W pierwszym dniu urzędowania zobowiązałam się jako gubernator do walki z pandemią i podjęcia odważnych działań w celu ochrony zdrowia wszystkich nowojorczyków. Pochwalam orzeczenie (sądu) II Okręgu, potwierdzające nasz po raz pierwszy wprowadzony w kraju obowiązek szczepień, i będę wciąż robić wszystko, co w mojej mocy, aby zapewnić bezpieczeństwo nowojorczykom" - oświadczyła Hochul.

W opinii stanowego Departamentu Zdrowia, jeszcze przed orzeczeniem sądu apelacyjnego zwolnienia z obowiązku szczepień ze względów religijnych przyznano w Nowym Jorku bez mała 16 000 pracowników.

Zastępca dyrektora ds. komunikacji w departamencie Jeffrey Hammond określił liczbę pracowników, chcących z tego skorzystać, na 15 844. Należy do nich część personelu szpitali, domów opieki, domów dla seniorów, certyfikowanych agencji zdrowia domowego (CHHA), licencjonowanych agencji opieki domowej (LHCSA) oraz placówek hospicyjnych.

Z Nowego Jorku Andrzej Dobrowolski